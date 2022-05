Vacanța din februarie, decisă de părinți și elevi. Termen pentru ISJ Gorj

Vacanța elevilor din luna februarie va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar în parte. Ministrul Educației a cerut inspectoratelor şcolare să decidă, prin consultare cu părinţii, elevii şi cu toţi cei implicaţi în educaţie, care va fi săptămâna pentru vacanţa din luna februarie.

„Data de 30 mai este data limită până la care am cerut tuturor inspectoratelor şcolare judeţene să decidă prin consultare cu părinţi, elevi şi cu toţi cei implicaţi în educaţie care va fi săptămâna pentru vacanţa din februarie – a doua săptămână, a treia săptămână sau a patra săptămână. Până la finele acestei luni, 30 mai, fiecare inspectorat şcolar judeţean, după procesul de consultare, va anunţa şcolile din acel judeţ în ce săptămână au vacanţa din luna februarie. Pentru că este singura vacanţă mobilă. Toate celelalte date sunt absolut clare”, a anunțat luni ministrul Sorin Cîmpeanu.

Până la finalul lunii mai va fi definitivată şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar. Tezele vor fi înlocuite și va fi o singură medie la finalul anului școlar.

„Este relevantă o medie la finalul fiecărui an şcolar. Evaluările pot fi predictive la început de an şcolar şi sumative la final de an şcolar, dar cel mai important este ca fiecare profesor, în funcţie de specificul disciplinei, să aibă o evaluare ritmică pe parcursul întregului an şcolar. Evaluare adaptată specificului disciplinei, adaptată specificului clasei căreia îi predă, adaptată nevoii de recuperare a pierderilor suferite pe parcursul pandemiei”, a susţinut ministrul Cîmpeanu.

Noul an școlar va începe pe 5 septembrie și va fi structurat pe cinci „module de învățare”, în loc de clasicele semestre.

Structura anului scolar 2022-2023

Cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

Vacanță – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

vacanță — de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

cursuri — de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare

vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene, în perioada 6—26 februarie 2023;

cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene, până joi, 6 aprilie 2023;

vacanță – de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

vacanță – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

I.I.