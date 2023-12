UPDATE: Minora căutată de polițiști a dispărut la scurt timp după ce s-a despărțit de prietenul ei

Efective mărite de polițiști o caută pe adolescenta de 14 ani, din Târgu Jiu, care nu a mai ajuns aseară la domiciliu.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Poliției Române, nu se mai cunosc date despre fată încă de ieri după-amiază, de la ora 17:00: „In data de 18.12.2023, in jurul orei 17:00, minora SIMU PETRUTA-ANDRADA, in varsta de 14 ani s-a despartit de prietenul ei in centrul mun. Tg. Jiu, judetul Gorj, iar din acel moment nu se detin date despre aceasta si nici nu a revenit la domiciliu. Semnalmente: inaltime – 1,55 m, greutatea de aproximativ 50 kg., fata ovala, par saten lung pana la nivelul umerilor, ochi csprui. La data disparitiei, minora purta o geaca din fas de culoare alb cu negru, pantaloni din imitatie piele de culoare negru, iar in picioare purta adidasi”.