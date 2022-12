Universitatea Craiova vrea să încheie anul cu un succes: Avem mare nevoie de puncte

Ultimul meci al anului de pe Stadionul ,,Ion Oblemenco” se joacă sâmbătă, de la ora 20.30. Universitatea va da piept cu Chindia Târgoviște, echipă pe care a întâlnit-o și pe 29 noiembrie, atunci când cele două formații au remizat la Ploiești, scor 1-1. Vladimir Screciu a fost eliminat în acel meci, unul în care Știința a fost egalată în ultimul minut.

Acum, noul căpitan al Craiovei nu concepe decât un succes cu trupa lui Toni Petrea și speră ca fanii să vină în număr cât mai mare la ultimul joc din an. „Sperăm să câştigăm cu Chindia, pentru că avem mare nevoie, o să ne facem vacanța mai plăcută dacă luăm cele trei puncte. Trecem printr-o perioadă mai puțin bună, dar trebuie să o scoatem la capăt. Mergem înainte și sperăm să fie alături de noi suporterii la ultimul meci. Pentru mine cred că a fost cel mai reușit an, pentru am avut cele mai puține accidentări. M-am simțit din ce în ce mai bine și sper să fiu sănătos. Pentru echipă cred că a fost un an destul de ok, dar sper ca anul viitor să fie mult mai bogat”, a declarat Vladimir Screciu. Miercuri seara, la academia Universităţii Craiova a avut loc sărbătoarea de final de an, așa că mai mulți jucători ai clubului, inclusiv Screciu, le-au oferit cadouri juniorilor. „Încă sunt copil și am trăit aceleași sentimente, așa le-au trăit și copiii din tribună. Sunt niște sentimente speciale în această perioadă, pentru că toată lumea încearcă să fie cât mai bună. Sunt niște momente frumoase pentru noi și copii. Mereu voi fi aproape de familie de Crăciun, așa cum am fost în anii trecuți și o să petrec cu ei”, a mai spus Screciu. „Sper ca într-o zi să îmbrăcați tricoul sfânt al Universității Craiova. Îmi doresc ca sâmbătă, de la ora 20.30, să fiți aici și să ne încurajați la ultimul din acest an și să ne bucurăm la final, pentru că așa este la Craiova și așa va fi mereu. Sărbători fericite!”, a adăugat Dragoş Bon, antrenorul interimar al Universității Craiova.

Cătălin Pasăre