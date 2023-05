Universitatea a ratat locurile europene

Universitatea Craiova s-a prezentat rușinos în ultima rundă a play-off-ului și a pierdut șansa unui baraj pentru Europa cu rivala FCU. Gazdele au fost învinse de Sepsi Sfântul Gheorghe, după un gol marcat de Ştefănescu în prelungirile partidei. Inexplicabil pentru situația din clasament, dar și din cauza schimbărilor total neinspirate de la pauză, juveții au cedat inițiativa în partea secundă a meciului, când au fost dominați copios de câștigătorii cupei. Doar paradele lui Laurențiu Popescu i-au ținut pe amfitrioni în joc, în timp ce publicul se bucura mai mult de rezultatul din Gruia, unde Farul s-a impus în fața fostei campioane CFR Cluj. Totuși, ardelenii merg la barajul pentru Conference League. Vor întâlni echipa patronată de Adrian Mititelu pentru ultimul loc european. Farul, FCSB și Sepsi sunt celelalte formații calificate. Căpitanul Andrei Ivan și-a luat la țintă colegii după ratarea obiectivului. E prima oară în șapte ani când Ştiința nu prinde preliminariile europene.

,,Nu am avut un start de meci prea bun, am fost penibili, nu am jucat, nu am fost noi. Nu știm nici noi de ce. Probabil, pentru unii jucători presiunea este prea mare și nu fac față. Nu m-am gândit de loc la meciul Farului. M-am gândit că trebuie să câștigăm azi. E un sezon ratat pentru noi, pentru că nu jucăm în Conference League, nu suntem nici pe podium și nu ne-am mulțumit suporterii. Nu este treaba mea, cei din club vor decide ce vor face. Trebuie să arătăm mai bine și să ne batem pentru titlu. Pentru toată lumea e dezamăgire”, a declarat Ivan. Antrenorul Eugen Neagoe a recunoscut că Universitatea nu merita mai mult în partida cu Sepsi. Urmează schimbări în cadrul lotului.

,,De trei zile vorbesc cu băieții, le spun să rămânem concentrați, să ne vedem de joc, să nu ascultăm în stânga și în dreapta, pentru că știam că cei de la Farul vor juca. Am jucat modest, slab, o seară foarte tristă pentru noi. Cât timp nu suntem în cupele europene, este un an ratat, dar cred ca Universitatea Craiova a jucat bine în acest play-off, dar nu am avut șansă în niciun joc. Am făcut un joc slab în această seară. Recunosc, știu care e realitatea, dar nu am putut să facem mai mult. Echipa se va reuni pe 14 iunie. Nu vor fi schimbări majore, dar vor veni 4-5 jucători. Nu pot să spun în acest moment numele jucătorilor. Unii jucători sunt la final de contract. Unora li se vor prelungi contractele, altora nu. Și eu am fost fotbalist, și la fel s-a întâmplat. Asta e viața fotbaliștilor”, a comentat tehnicianul doljean. Luni, clubul a anunțat și prima plecare după încheierea sezonului. S-a despărțit de fundașul Bogdan Mitrea.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu (’74, Raul Silva), Zajkov, Badelj (’83, Găman), Ndong – Al. Crețu (’46, Mateiu), Screciu – Cîmpanu, Ișfan (’46, Roguljic), Ivan – Markovic (’58, Koljic). Antrenor: Eugen Neagoe.

Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly – Dimitrov, Ciobotariu, Tamaș, Ispas – I. Gheorghe, Papa (’46, Păun), Junior (’31, Rodriguez), Aganovic (’67, C. Matei) – Safranko, Varga (’67, Ştefănescu). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Meciul dintre CFR Cluj și FCU Craiova, decisiv pentru ultimul loc european, are loc joi, 1 iunie, de la ora 20.30.

Cătălin Pasăre