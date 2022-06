Unirea Dragotești a câștigat Liga 5

Finalul de săptămână a stabilit și cealaltă campioană din Gorj. Cu o rundă înainte de sfârșitul campionatului, Unirea Dragotești și-a adjudecat titlul în Liga 5. Gazdele s-au impus, în weekend, la scor de neprezentare în fața echipei din Scoarța și nu mai pot fi ajunse în etapa de final. Gilortul Bengești va termina pe poziția secundă. Se cunosc primele două locuri și la Liga 4. După ce formația CSO Turceni a defilat în ultima parte a campionatului, Petrolul Bustuchin se poate consola cu statutul de vicecampioană. Petroliștii au învins chiar pe terenul liderului. Podiumul a fost completat de Jiul Rovinari.

Liga 5, Etapa 21

AS Dinamo Inter Stănești 4 – 4 AS Viitorul Plopșoru

AS Foresta Văgiulești 1 – 0 AS Dănești

AS Energetica Tismana 6 – 4 AS Sporting Târgu Cărbunești

AS Unirea Dragotești 3 – 0 AS Scoarța

AS Gilortul Bengești 3 – 0 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia a stat

Liga 4 (Play-Off) Etapa 5

CS Internațional Bălești 1 – 1 CS Jiul Rovinari 2016

CSO Turceni 1 – 2 CS Petrolul Bustuchin

Cătălin Pasăre