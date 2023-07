Un profesor din Gorj anunță că intră în greva foamei! Acuză că locul său la catedră a fost luat nelegal de o altă profesoară

Profesorul de filosofie Alin Negomireanu, cu o experiență în învățământul preuniversitar și universitar de aproape 20 de ani, se judecă, din mai, cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Consiliul de Administrație al instituției, Comisia de Mobilitate a ISJ și cu profesoara Carmen Violeta Cochină.

În luna aprilie a acestui an, comisia de mobilitate a ISJ Gorj a desemnat o altă profesoară, Carmen Violeta Cochină, la catedra de de Educație Socială, cu șase ore pe săptămână, la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” – Târgu Jiu. Profesoara Cochină nu-și depusese dosarul, în februarie, susține profesorul Negomireanu, pentru completarea normei didactice – așa cum prevăd normele legale, dar a ajuns profesoară la cea mai mare școală gimnazială din județ. Potrivit metodologiei cadru, profesoara n-ar fi avut ce să caute într-un asemenea post, pentru că, pur și simplu nu-și depusese dosarul la ISJ, așa cum prevede calendarul mobilității cadrelor didactice pentru anul școlar 2022-2023.



Prof. Alin Negomireanu: ,,Cu toate că Ministerul Educației mi-a dat dreptate, conducerea ISJ Gorj nu a corectat crasa ilegalitate. Nu s-a schimbat nimic iar eu îmi voi apăra cauza intrând în greva foamei, săptămâna viitoare. Este inacceptabil abuzul care mi s-a făcut și văd că Inspectoratul nu are de gând să revină la legalitate. Mă văd nevoit să protestez în mod extrem! Cochina Carmen Violeta venea de la Școala Gimnaziala Motru NR 2. Trebuia să ocupe ore la Sc Gimn C. Savoiu Târgu Jiu…. Aceste ore au fost ocupate ilegal de Vochina Carmen Violeta. O sa intru in greva foamei de la mijlocul săptămânii viitoare, la sediul ISJ Gorj și, după aceea, la ICCJ București. Procesul este amânat din cauza ”.

Alin Negomireanu a făcut contestație, atât la ISJ Gorj, petiționând și Ministerul Educației de unde a și primit răspunsul pe care-l redăm mai jos:

Prefectul Iulian Popescu: ,,M-am oferit să fiu mediator”

Alin Negomireanu s-a adresat și actualui prefect de Gorj, Iulian Popescu. După mai multe promisiuni, acesta l-a îndrumat, în final, către instanță.

,,N-aș putea să mă pronunț, chiar la Ministerul Educației ne-am cunoscut, a primit răspunsuri favorabile de la minister, prin urmare eu nu pot să fiu decât mediator în acest caz. Îi susțin cauza, dar Ministerul Educației s-a pronunțat, sunt șefii direcți ai celor de la ISJ Gorj. Nu știu ce aș putea să fac în acest sens, are dreptate. Am centralizat memoriile dumnealui, intenționez să ajung la minister. Domnul Negomireanu mi-a lăsat zilnic mesaje pe telefon, mi-a spus că va intra în greva foamei.În situația de față eu nu pot decât să mediez, altceva nu șctiu cum l-aș putea ajuta”, a declarat prefectul Iulian Popescu.

Inspectorul școlar general, Marcela Mrejeru: ,,Domnul profesor Negomireanu nu are dreptate”

Ministerul Educației lasă la îndemâna Inspectoratului Școlar Județean Gorj să clarifice situația În opinia ISJ Gorj, ,,Răspunsul Ministerul Educației nu este imperativ, nu este trasată o măsură în mod clar, iar profesorul Alin Negomireanu nu are dreptate”, a spus inspectorul școlar general, Marcel Mrejeru, formulând și un punct de vedere legat de acest caz.

Reacția Inspectoratului Școlar Județean Gorj

Domnul profesor Negomireanu Dumitru Alin a participat la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și a obținut acord de pretransfer de la Liceul Teologic Tg-Jiu, locul I, pentru 4 ore de „Gândire critică și drepturile copilului – educație interculturală – educație pentru cetățenie democratică” și acord de pretransfer de la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, locul II, pentru 6 ore de „Gândire critică și drepturile copilului – educație interculturală – educație pentru cetățenie democratică”.

În ședința de repartizare din data de 21.04.2023 a renunțat la orele de „Gândire critică și drepturile copilului – educație interculturală – educație pentru cetățenie democratică” de la Școala Gimnazială Novaci și a solicitat 4 ore de „Gândire critica si drepturile copilului – educatie interculturala – educatie pentru cetatenie democratica” de la Liceul Teologic Tg-Jiu și 5 ore de „Gândire critica si drepturile copilului – educatie interculturala – educatie pentru cetatenie democratică” de la Școala Gimnazială Bălcești, Bengești-Ciocadia.

Cele 6 ore de „Gândire critica si drepturile copilului – educatie interculturala – educatie pentru cetatenie democratica” de la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu au fost ocupate la începutul ședinței de repartizare (pe disciplinele socio-umane) de către doamna Cochină Carmen Violeta, pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată de un an, în anul școlar 2023-2024.

D-na Cochină Carmen Violeta este profesor titular la Școala Gimnazială Nr. 2 Motru, cu norma didactică incompletă pentru anul școlar 2023-2024, putându-i-se asigura numai 12 ore de limba franceză din norma de 18 ore, fapt care reiese din încadrarea cu titulari a unității de învățământ nr. 63/18.01.2023 și înregistrată la ISJ Gorj cu nr.1789/01.02.2023.

D-na Cochină Carmen Violeta nu și-a completat norma la nivelul unității de învățământ și nici la nivelul localității în perioada prevăzută de calendar și a depus dosar de completare a normei didactice la inspectoratul școlar, dosar înregistrat cu nr. 5037/27.03.2023 pentru care s-a creat fișa cu nr. GJ_1117 în aplicația TITULARIZARE.

Dosarul d-nei Cochină Carmen Violeta a fost evaluat, iar punctajul afișat, conform adresei nr. 5360/29.03.2023, la avizierul inspectoratului școlar. D-na Cochină Carmen Violeta a participat la ședința de repartizare din data de 21 aprilie 2023, având prioritate la ocuparea orelor pentru completarea normei didactice, conform art. 4 alin. (1) din Metodologie-cadru și a Calendarului mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024 pct.7 lit.o, aprobate prin OME 6218/2022.

,,Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar și activitățile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară, următoarele:

•completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), urmată de transferarea personalului didactic de predare titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea reţelei şcolare sau prin desfiinţarea unor unităţi de învățământ, urmată apoi de completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului București, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate sau la nivelul consorțiului şcolar în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;

• modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, dacă postul/catedra este vacant(ă) începând cu 1 septembrie 2023, pentru cadrele didactice calificate, care au dobândit definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, şi au promovat concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare concurs național, cu nota/media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8);

• pretransferul consimţit între unităţile de învățământ sau la cerere, după caz, pentru apropiere de domiciliu ori prin schimb de posturi al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin. (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, urmat de modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră sau prin schimb de posturi;”

,,Calendarul mobilității pentru anul școlar 2023-2024

I.Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 este următoarea:

…7) Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

• soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

• cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

• cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

• cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

• cererilor de pretransfer şi prin schimb de posturi;

• cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei şi prin schimb de posturi;

Zilele: 21 şi 24 aprilie 2023”

Cele 6 ore de „Gândire critica si drepturile copilului – educatie interculturala – educatie pentru cetatenie democratica” de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Tg-Jiu se aflau în lista posturilor sub codul 1427, de la constituirea listei posturilor vacante/rezervate, din data de 21.02.2023, iar doamna Cochină Carmen Violeta, putea să-și depună dosar pentru completarea normei didactice în perioada 22 – 27 februarie 2023 și să participe la ședința de repartizare din data de 10 martie 2023, putând ocupa cele 6 ore de „Gândire critica si drepturile copilului – educatie interculturala – educatie pentru cetatenie democratica” de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Tg-Jiu. Din motive personale, doamna Cochină Carmen Violeta nu a participat la această etapă de mobilitate și norma dumneaei nu s-a completat.

Așa cum am menționat anterior, doamna Cochină a înregistrat dosarul pentru completare a normei didactice, la ISJ Gorj, în data de 27 martie 2023. Comisia județeană de mobilitate a evaluat dosarul și a afișat punctajul obținut la sediul ISJ Gorj, în data de 29.03.2023, odată cu punctajele cadrelor didactice care participă la etapa de pretransfer. Inspectoratul școlar nu putea să nu înregistreze dosarul de completare al doamnei Cochină Carmen deoarece este cadru didactic titular în învățământ și în toate ședințele de mobilitate se reiau completările de normă și restrângerile de activitate și se soluționează cu prioritate cadrele didactice titulare cu norma didactică incompletă aflate în situația de completare a normei sau de restrângere de activitate, așa cum reiese din Calendarul mobilității personalului didactic, anexa 19 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022. Dacă norma doamnei Cochină Carmen nu se soluționa la începutul ședinței cu cele 6 ore necesare, conform calendarului mobilității, atunci, la sfârșitul ședinței, exista riscul să nu rămână ore necesare decât în cel puțin două unități aflate la distanțe foarte mari: Școala Gimnazială Bălcești (5ore), Școala Gimnazială Negomir (5 ore), Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Fărcășești (3 ore), sau la Școala Gimnazială Novaci (6 ore), aflată la 90 km de Scoala Gimnaziala Nr. 2 Motru.

Mihaela C. Horvath

Alin Negomireanu este profesor, gradul I, cu diplomă licenţă, specializarea filosofie (Problema Teodiceei la Leibniz G.W.), diplomă master, specializarea filosofie (Problema morţii la Martin Heidegger) şi doctor în filosofie cu teza de doctorat „Fiinţă şi transcendenţă la Gabriel Marcel”, coordonator teză dedoctorat – domnul Academician Gheorghe Vlăduţescu, la Universitatea Din Bucureşti, specializarea filosofie, cu o vechime de 17 ani în învăţământul liceal, și de 3 ani în învatământul universitar, cu definitivat obţinut în anul 2011 la Universitatea din Bucureşti, şi nota 9,40 la examenul de titularizare, titularizat în judeţul Vâlcea.