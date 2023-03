Un nou record personal pentru Adela Bălțoi

Atleta gorjeancă Adela Bălțoi (ACS Sportul Feroviar – CSM Caransebeș) a obținut locul 2 la senioare în cadrul Campionatului Național de Alergare pe Șosea 10 Km – București. Cursa a avut loc duminică, 26 martie, iar fosta sportivă de la CS Pandurii Târgu Jiu a alergat în 34’42″90, un nou record personal. Ajunsă la 30 de ani, Adela este antrenată de Gabriel Brănșiteanu. ,,Sunt mulțumită de cursă, pentru ca am reușit personal best. Îmi doream să fug puțin mai tare, dar, ținând cont că nu am pregătit specific proba, este foarte bine. Eu mă pregătesc pentru maraton și în următoarea perioada sper sa fug și un maraton în străinătate”, a declarat sportiva pentru Cotidianul Gorjeanul. Până a alerga peste hotare, Adela Bălțoi va fi prezentă la Campionatul Național de Semimaraton. Competiția va avea loc pe 23 aprilie, tot la București.

Cătălin Pasăre