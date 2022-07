Un fost stelist va juca pentru Viitorul. Gorjeanul Tudoran a plecat de la echipă

Viitorul Târgu Jiu a ajuns la o înțelegere fostul căpitan de la CSA Steaua, Florin Răsdan. Mijlocașul stânga era unul dintre cei mai vechi jucători ai ,,militarilor”, evoluând pentru trupa bucureșteană în ultimii patru ani și jumătate. Interesant este că Răsdan este cel care a hotărât să părăsească echipa din Ghencea, deși i s-a propus prelungirea contractului. În sezonul precedent, a marcat trei goluri în 27 de meciuri pentru roș-albaștri, iar două dintre ele au fost înscrise la Târgu-Jiu, chiar împotriva Viitorului, în meciul din runda a II-a.

,,Căpitanul Stelei din sezonul trecut este a cincea achiziție a echipei noastre pentru noul sezon. În vârstă de 27 de ani, mijlocașul stânga a pus umărul la promovarea steliștilor în eșalonul secund și la clasarea pe locul 4, sezonul trecut! Acesta are și 17 partide în Liga 1, în tricoul Chiajnei. Îți urăm multă baftă, Florin!”, a anunțat clubul pe contul de Instagram, acolo unde au fost prezentate și celelalte achiziții din vară. Adrian Stoian (fundaș, 24 de ani, ex Astra și SR Brașov), Alex Sîrbu (fundaș, 21 de ani, ex Metaloglobus), Paulian Banu (mijlocaș, 21 ani, ex Astra) și Claudiu Dragu (atacant, 30 ani, ex Astra și Steaua) sunt alte transferuri perfectate de gorjeni. În schimb, un fost pandur a părăsit echipa. Este vorba despre George Tudoran, al cărui contract a expirat în această vară. Ciprian Rus (Unirea Slobozia), Paul Copaci (Gloria Bistrița Năsăud), Marian Stoenac (Viitorul Șimian), Felipe Acosta și Ricardas Sveikauskas au plecat și ei din orașul lui Brâncuși. În altă ordine de idei, Viitorul va juca, astăzi, ultima partidă de verificare înainte de startul sezonului. La Târgu-Jiu vine CSM Slatina. Confruntarea începe de la ora 11.00. Echipa lui Florin Stîngă și-a anulat meciul-test cu Unirea Bascov, ce trebuia să se dispute miercuri.

Cătălin Pasăre