Un fost deputat de Gorj, în fruntea Autorității Vamale

Un fost parlamentar de Gorj ocupă de ieri una din cele mai înalte funcții din România, după ce premierul Nicolae Ciucă a decis acest lucru. Prim-ministrul l-a demis din fruntea Autorității Vamale Române pe Bogdan Lari Mihei, în locul său fiind numit Ion Cupă.

Fostul deputat de Gorj era din vara anului trecut în conducerea ANAF, instituție de unde și șeful Lucian Heiuș a demisionat cu o zi înainte, probabil pentru a nu fi zburat de Ciucă din funcție. Deși nici Ciucă nu mai are, teoretic, multe zile în fruntea Guvernului, acum a descoperit că încasările la buget nu sunt pe măsura nevoilor și, ca urmare, a decis să dea un impuls instituțiilor care au atribuții în acest sens. „După un an în care PIB-ul țării a crescut cu 49 miliarde de euro, trebuie să regăsim aceeași dinamică și în încasările de la buget. Creșterea economică pe care am obținut-o trebuie să fie resimțită de oameni. Pentru a reuși acest lucru, instituțiile statului trebuie să fie mai performante”, a declarat Ciucă.

În ceea ce-l privește pe Cupă, acesta a fost în trecut, deputat de Gorj, șef al PDL Gorj, șef al Fiscului din județ și șef al Consiliului de Administrație al termocentralei Rovinari.

Fostul deputat a deținut funcții similare de conducere și în județul Mehedinți, de unde se și trage de loc.

Gelu Ionescu