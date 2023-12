Un an excepțional se încheie cu un meci de gală

Pentru echipa de senioare de la CSM Târgu Jiu anul 2023 va rămâne în istoria sportului gorjean. Fetele conduse de Liviu Andrieș au jucat finala Cupei României și s-au calificat în grupele EHF. Sâmbătă, de la ora 15.00, echipa are o ultimă reprezentație pe teren propriu, în compania campioanei CSM București. Este ,,cireașa de pe tort”, așa cum a numit-o antrenorul gorjean și încă un prilej pentru elevele sale de a se compara cu unele dintre cele mai bune jucătoare din lume ,,Încheiem un an cum nu se poate mai frumos. Un an în care am realizat lucruri nemaipomenite, un an în care, pe lângă faptul că am jucat o finală de Cupa României, am reușit calificarea în grupele cupelor europene. Întâlnim campioana, întâlnim CSM București, o echipă care are în componență campioane mondiale și vicecampioane mondiale. Va fi, să spunem așa, cireașa de pe tort în acest final de an. Ne dorim, bineînțeles, să facem un meci bun. Ne așteaptă un joc foarte greu, dar trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Au două mâini, două picioare, le știm calitatea și valoarea, dar asta nu înseamnă că va trebui să ne dăm la o parte. Nu. Va trebui să jucăm, să încheiem anul frumos și să ne pregătim, bineînțeles, pentru ceea ce urmează”, a declarat Andrieș.

Defensiva poate fi cheia acestei confruntări, iar principalul gorjean speră la o mobilizare exemplară de la jucătoarele gazdelor. Totuși, Andrieș vrea ca vizitatoarele să alinieze cea mai bună formulă la ora acestui meci. ,,În handbalul de astăzi, cred că toate jocurile se câștigă cu apărarea. Cu o apărare foarte agresivă și determinată, cu o poartă foarte bună. E clar că marea majoritate a componentelor echipei CSM București vin după acest Campionat Mondial, s-ar putea să fie o saturație, s-ar putea să fie o mulțumire de sine, dar sunt convins că și ele se pregătesc pentru meciurile din Liga Campionilor și atunci sigur vor fi conectate sută la sută. Vom vedea componența echipei, vom vedea dacă Cristina Neagu a venit să joace la Târgu Jiu pentru pentru prima oară. Sperăm să se întâmple acest lucru și, bineînțeles, să-i facem pe suporterii noștri să se bucure de un asemenea eveniment, pentru că este este un lucru nemaipomenit să întâlnim campioana României la Târgu Jiu, la finalul unui an în care am realizat foarte multe lucruri frumoase și pe care trebuie să-l încheiem la fel de frumos”, a spus antrenorul.

Ira Zinatullina va reveni pe parchet după o pauză extrem de lungă. Ambițioasa jucătoare din Ucraina este pregătită să facă un meci mare împotriva formației din capitală. ,,Mă simt foarte bine. Mă bucur că am revenit pe parchet, deoarece așteptam această perioadă cu nerăbdare. Vreau să îmi ajut echipa într-un meci istoric. Să sperăm că vom arăta foarte bine. Personal, tratez fiecare meci cu seriozitate maximă și îmi doresc din tot sufletul să facem o partidă frumoasă și să câștigăm. Avem nevoie de o apărare puternică. Va urma o perioadă destul de grea, dar vom încerca să fim în formă și să obținem cât mai multe victorii în campionat”, a declarat interul CSM-ului. Jocul din Liga Florilor va fi transmis în direct de Pro Arena.

