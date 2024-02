Un an de la cutremure – clădiri în continuare fisurate și neconsolidate!

S-a împlinit un an de zile de la cutremurul de 5,7 grade care a băgat spaima în gorjeni, iar autoritățile încă nu au reușit să reabiliteze toate clădirile publice care au fost afectate în urma seismelor care au urmat apoi pe parcursul întregului an.

Doar acoperișul Primăriei Târgu Jiu a fost refăcut fără să mai fie ridicate coșurile de fum care erau oricum neutilizate și care au picat la prima mișcare mai serioasă a pământului. În municipiu mai există însă clădiri importante care așteaptă reabilitarea. Iar bani pentru refacerea sau consolidarea lor există, primarul Marcel Romanescu menționând că procedurile bicrocratice împiedică demararea lucrărilor propriu-zise. E vorba despre clădiri care sunt declarate monument istoric, iar pentru orice lucrare la ele e nevoie de o serie de avize și aprobări. „Avem banii repartizați de către Guvernul României de aproape 9 luni. După ce obținem aceste autorizații și avize putem oricând să scoatem la licitații aceste lucrări. Luna aceasta, mai ales că am aprobat bugetul pe 2024, cred că avem condițiile necesare pentru a demara procedurile de licitație pentru Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Palatul Copiilor și Grădinița 13 de pe strada Siretului. Urmează licitațiile și probabil în vară vom putea începe lucrările de reabilitare a acestor clădiri”, a explicat edilul.

O altă clădire emblematică pentru municipiu și județ este Palatul Administrativ cu faimoasa Sală Maură. Imaginile cu tavanul sălii plin de găuri și fisuri au făcut anul trecut înconjurul țării. Lucrurile nu s-au schimbat însă între timp. Praful și bucățile de tencuială căzute pe jos sunt și acum în același loc, în speranța că viitorii restauratori vor putea folosi aceste piese în lucrările de refacere a sălii. Mai trist este că lucrările sunt întârziate tot de proceduri birocratice, iar în sală deja și-au făcut cuib porumbeii. Sunt grămezi de găinaț printre scaunele pe care până mai anul trecut stăteau mai marii județului, iar pe unul dintre covoare există chiar un porumbel mort. Prefectul Iulian Popescu declară că sunt demarate procedurile cu Compania Națională de Investiții pentru începerea studiilor care să permită desemnarea unui constructor, dar totul va dura o perioadă mare de timp. „Am încercat să identificăm toate soluțiile posibile de finanțare pentru a reabilita această clădire și singura și cea mai rapidă variantă posibilă a fost prin CNI. Am vorbit și cu ministrul dezvoltării și cu ministrul afacerilor interne și cu CNI, toată lumea a înțeles importanța acestei clădiri, singura din țară care este de tip Palat Administrativ rămasă în administrarea Instituției Prefectului. Realist vorbind nu cred că vom vedea un șantier deschis aici anul acesta, dar sper că la începutul anului viitor lucrurile să intre în linie dreaptă și în cel mai scurt timp să vedem apoi clădirea reabilitată, în toată frumusețea ei. Acum din păcate toate birourile de aici s-au mutat în celălalt corp de clădire, făcut și el prin anii 70, nu e nici el chiar așa nou. Funcționăm în regim de avarie pentru că și acel corp de clădire e afectat de cutremur”, a menționat prefectul județului. În restul localităților afectate de cutremurele de acum un an efectele sunt vizibile și în prezent. La Arcani bisericile închise în 2023 sunt și acum cu aceleași fisuri uriașe în zidurile lor, iar școala principală din localitate a fost demolată complet ca urmare a crăpăturilor care afectaseră grav structura sa de rezistență. În locul ei va fi construită alta nouă, dar și aici procedurile birocratice întârzie demararea efectivă a lucrărilor. În schimb, la Tismana sunt în reconstrucție cele trei unități de învățământ avariate de mișcările seismice, primarul Narcis Petre Remetea dând asigurări că refacerea acestora se va încheia destul de repede, mai ales că în aceste școli ar urma să fie amenajate și secțiile de votare pentru alegerile de anul acesta. „Considerăm că până la începutul verii cele 3 școli din orașul nostru vor fi date în folosință, mai ales că am avut de la început finanțarea asigurată cu sprijinul domnilor Mihai Weber și Cosmin Popescu. Copiii se vor întoarce în sălile de clasă în care au fost și înainte, dar în condiții moderne. Am putut lucra și pe parcursul iernii, iar acum avem peste 90% din lucrări realizate la Liceul Tehnologic Tismana, la grădinița din centru și școala de la Celei. Sunt făcute finisajele, mai e de pus parchetul, trotuarul, gresia și lămpile pentru iluminat. Sunt clădiri regândite și consolidate astfel încât să reziste la cutremure puternice mult timp de acum încolo. S-a ținut cont de noul context și clădirile au o structură mult mai complexă decât cea anterioară”, a declarat primarul din Tismana.

