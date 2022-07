UE ne sabotează agricultura

Național.ro: Uniunea Europeană a impus, de la anul, reguli draconice de climă și mediu în agricultură, condiții pe care fermierii români nu vor putea să le îndeplinească. Consecința va fi tăierea subvențiilor, fapt care îi va falimenta pe producătorii agricoli din țara noastră. Una dintre interdicții se referă la rotația culturilor, astfel că fermierii nu vor mai avea voie să cultive grâu după grâu sau porumb după porumb.

Subvenția primită astăzi de la Uniunea Europeană de agricultorii români a fost înghițită de inflație, spun fermierii. Mai mult, aceștia se plâng de faptul că nu există niciun ajutor din partea Guvernului pentru calamitățile produse de secetă și faptul că li se permite să ia în avans subvenția de la UE este o capcană.

”Și asta pentru că la anul s-ar putea să nu mai încasezi toată subvenția, că se schimbă radical politica agricolă comună. Noile reguli de mediu și de climă sunt draconice și n-o să mai îndeplinim condițiile acelea. Noi am tot făcut simulări pe noul Plan Național Strategic lunile acestea, când am discutat cu Ministerul Agriculturii, și am dovedit că nu ne vom încadra. S-a impus o altă rotație a culturilor, și nu vom mai avea voie să avem aceeași cultură doi ani la rând. De exemplu, în Dobrogea nuse cultivă foarte mult porumb și atunci ei veneau cu rotații de genul grâu, grâu, rapiță, grâu, grâu și floarea soarelui. Deci repetau încă un an grâul și nu veneau cu porumb. Acum ei nu mai au voie să pună grâu după grâu, vor fi obligați să pună rapiță, grâu, floarea soarelui, dar nu se poate, pentru că nu poți să vii cu floarea soarelui după rapiță, pentru că au boli comune. Noi, prin rotația culturilor, asta înțelegem să facem, să evităm a îmbolnăvi culturile, pentru că după aceea trebuie să aplicăm tratamente și ne încărcăm cu costuri. Nu mai avem voie să punem nici porumb după porumb, conform noilor reguli ale UE și asta ne îngreunează și mai mult activitatea. Și sunt mai multe piedici care au fost impuse, printre care și dispariția pesticidelor și îngrășămintelor de pe piață”, ne-a declarant Ionl Arion, președintele Federației ProAgro.

Falimente

”Pentru fermieri, faptul că anul acesta prețurile la floarea soarelui vor fi mici este o grea lovitură. Dacă anul trecut un litru de motorină echivala cu 2 kg de floarea soarelui, anul acesta echivalează cu 4 kg de floarea soarelui, ceea ce înseamnă că mulți vor falimenta”, ne spune Ionel Arion, președintele Federației ProAgro. Acesta arată că anul trecut fermierii au vândut cu 2,30 – 2,40 lei kg către traderi, pentru că procesatorii nu au capacități mari de depozitare. În ianuarie, traderii au vândut floarea soarelui cu 5 lei, iar procesatorii au cumpărat la acest preț, de aceea s-a și scumpit uleiul foarte mult. ”Din septembrie încolo, floarea soarelui se va cumpăra cu 2,50-3 lei și atunci ar trebui să scadă brusc prețul uleiului, dar vor veni cu scuza că au crescut tarifele la energie și la combustibil și nu va fi nicio scădere”, susține președintele Federației ProAgro, Ionel Arion, pentru publicația menționată.