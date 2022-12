UCB și-a aflat adversarii din play-off

Echipa de handbal a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu va evolua în play-off-ul de promovare pentru Liga Zimbrilor. Formația antrenată de Adrian Gorun a terminat Seria C cu șapte succese și cinci înfrângeri, un bilanț suficient pentru calificarea în faza superioară a competiției. Alte șapte echipe se vor lupta pentru accederea în primul eșalon handbalistic. Este vorba despre CSM Alexandria, CSM Reșița, CS Medgidia, CSM Sighișoara, CS Politehnica Iași, CSU Galați și CS Universitatea Cluj Napoca. Play-off-ul de promovare se va disputa în perioada 5 februarie – 7 mai. Primele două clasate vor promova direct în Liga Zimbrilor, iar ocupantele locurilor 3 și 4 vor merge la baraj. Antrenorul Adrian Gorun a vorbit despre performanța reușită de UCB și este mândru că mulți componenți ai lotului sunt din județul Gorj. ,,Sincer, la începutul sezonului nu mă așteptam să avem forța să ajungem în play-off, dar se pare că am închegat o echipă bună, cu jucători tineri și localnici, și am reușit o performanță pe care clubul a mai avut-o o dată, în urmă cu câțiva ani, atunci când au intervenit acele probleme financiare. La vremea respectivă, echipa era formată din mulți jucători din afara județului. După ani de muncă, am reușit să facem această performanță și cu jucători localnici. Evident, va fi foarte greu acolo, suntem conștienți că întâlnim echipe care vor să promoveze, adversari cu loturi puternice”, a declarat principalul echipei de handbal. UCB ar mai avea nevoie de cel puțin doi handbaliști. Gorun spune că se încearcă aducerea altor jucători gorjeni pe aceste posturi-cheie. ,,Încercăm să mai facem și noi vreo două transferuri, adică să ne aducem acasă alți jucători localnici. Să vedem dacă vom și reuși. Ne dorim un inter stânga și un inter dreapta. Dacă da, va fi foarte bine pentru noi și vom oferi un spectacol fanilor noștri. Atunci, am vorbit și cu directorul clubului, obiectivul nostru va fi clasarea pe locurile 1-5. Altfel, nu putem, pentru că 12 jucători din 20 sunt minori. Avem și un jucător accidentat, pe Dan Ghișe, care nu a mai evoluat în ultimele trei etape, dar ne-am descurcat. El este în recuperare și probabil va reveni la anul”, a precizat antrenorul. Până acum, CS UCB Târgu Jiu a evoluat doar în eșalonul secund al handbalului românesc.

Cătălin Pasăre