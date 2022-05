UCB rămâne fără căpitan. Gorjenii anunță transferuri

Căpitanul formației CS UCB Târgu Jiu, Bogdan Ivășchescu, va juca în Liga Zimbrilor în sezonul următor. Handbalistul gorjean s-a înțeles cu CSM Bacău, grupare cu care a semnat pe un an. Ivășchescu a fost golgheterul ,,universitarilor” în actuala ediție de campionat. Conducătorul clubului, Virgil Popovici, a avut numai cuvinte de laudă la adresa liderului din teren al formației. ,,În calitate de conducător, am colaborat excelent cu acest jucător, fiind un om de mare caracter, un foarte bun sportiv, dar și un exemplu demn de urmat. Cât timp voi conduce acest club sportiv, va fi binevenit atât ca om, dar mai ales ca jucător. În mod evident, prin transferul său la echipa moldoveană vor trebui suplinite atât lipsa sa din teren, cât și evoluțiile sale, de foarte multe ori decisive în partidele la care a evoluat. Așa cum îl cunoaștem, am deplină convingere că va face față cu brio în primul eșalon handbalistic românesc, făcând cinste Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu, clubului nostru sportiv, cât și handbalului masculin universitar gorjean”, a declarat directorul de la UCB. Bogdan Ivășchescu împlinește 25 de ani la finalul lunii. De la echipă vor mai pleca și alți jucători. Handbaliștii Denis Băleanu și Robert Lișiță nu vor mai face parte din lotul gorjenilor în următorul campionat. Totuși, UCB va puncta, cât de curând, și la capitolul veniri. Virgil Popovici a declarat că echipa are un acord de principiu cu doi sportivi de valoare. ,,Clubul nostru sportiv, pregătind încă de acum sezonul competițional viitor, a finalizat negocierile, de principiu, cu doi jucători valoroși, care vor evolua la echipa noastră de handbal masculin și a căror identitate va fi făcută publică la data oficializării transferurilor acestora. Am început deja campania de transferuri, având în vedere noul obiectiv de performanță stabilit pentru sezonul competițional viitor. Continuăm să formăm o echipă valoroasă, cu care să atacăm primele locuri în sezonul care va urma”, a precizat oficialul de la UCB.

În altă ordine de idei, UCB a terminat pe locul trei Turneul final al locurilor 4 Divizia A la handbal masculin, organizat la Sala de sport a Liceului Tehnologic ,,General Constantin Șandru” din Runcu. Pentru formația gorjeană urmează acum partide amicale. ,,A fost un regal handbalistic agreabil, în care cei prezenți în număr foarte mare au putut vedea jucând pe unii dintre cei mai buni handbaliști din țară, dar mai ales au putut să-i încurajeze pe handbaliștii noștri la ultimele apariții din acest sezon. Cu acest turneu final se încheie sezonul competițional actual, echipa noastră continuându-și pregătirea fizico-tactică pentru meciurile demonstrative ce urmează a le desfășura în localitățile unde clubul nostru sportiv a deschis centre de inițiere. Primul meci va avea loc în data de 28 mai 2022, ora 12.00, la Sala Sporturilor din municipiului Motru, cu ocazia Zilelor Municipiului Motru”, a mai spus Popovici.

Cătălin Pasăre