UCB continuă să investească în tineri

CS UCB Târgu Jiu schimbă abordarea pentru sezonul viitor. Echipa de handbal care activează în eșalonul secund s-a înțeles cu Ionuț Huțan (21 de ani). Jucătorul a venit de la CSM Oradea și poate evolua pe mai multe posturi: centru, inter stânga și pivot. ,,Am considerat că trebuie să fac pasul către o altă etapă a vieții mele de sportiv . Îmi propun să evoluez cât mai mult și cât mai bine posibil. Ori de câte ori am jucat ca adversar la Târgu-Jiu am simțit publicul ca un vulcan. Sunt oameni care cunosc foarte bine tainele acestui sport și sper să mă accepte cât mai repede ca fiind unul de-ai lor. Să fie răbdători și să aibă încredere în mine. Cu ajutorul lor vom deveni mai buni și vom demonstra că formăm o echipă redutabilă”, a declarat noul transfer al UCB-ului. Alți patru tineri jucători au semnat cu UCB după încheierea sezonului.

