Turiști puțini la munte! Transalpina – aproape pustie!

În plină perioadă a vacanței de vară, cea mai spectaculoasă șosea de mare altitudine din țară rămâne aproape pustie în privința numărului de turiști. Transalpina nu mai are parte vara aceasta de freamătul anilor trecuți, când peste tot erau mașini, motociclete și mii de turiști care tranzitau zona.

Acum, doar motociclete cu numere de Polonia și Cehia mai ,,strică” liniștea zonei și, din când în când, turiști români care se bucură de peisaje. Despre drumeții la pas pe cărări de munte nici nu mai e vorba, oamenii fiind mult mai comozi decât în anii trecuți. „Noi doi am urcat până la Păpușa și e nemaipomenit. Suntem singuri pe aici, rar mai trece câte o mașină sau motocicletă. Mergem și până la Urdele că avem timp să ne întoarcem până diseară. E plăcut, e un aer extraordinar de tare. Am mai văzut câte un turist doi, ca să zic așa, dar sunt puțini. Pentru noi e super pentru că nu e aglomerat și ne simțim bine în liniștea asta de aici”, a spus unul dintre puținii turiști pornit în drumeție pe munte. O giurgiuveancă, în schimb, s-a declarat naționalistă convinsă și a spus că și afară a întâlnit locuri frumoase, dar care nu pot fi comparate cu cele de la noi. „Drumul acesta este o minunăție și înțeleg că nici nu e gata, dar la ce peisaje am întâlnit aici e nemaipomenit. Venim dinspre Sibiu, iar la un moment dat am oprit la o stână unde fac ciobanii mâncare. E o mâncare atât de bună, totul tradițional, că nu aș mai fi plecat de acolo. M-a impresionat băcița de acolo că o familie care era cu un copil nu avea bani decât pe card și doamna i-a lăsat să mănânce, spunând că o să-I plătească la anul când mai vin în zonă. Păi unde în afară ți se mai întâmpla așa ceva și să găsești așa mâncare. Eu vă spun că sunt mai naționalistă de felul meu și m-am plimbat și în străinătate destul, dar tot aici la noi mi se pare cel mai frumos pentru a-ți face concediul. Avem tot ce ne trebuie la noi în țară, doar că cei care ne conduc parcă nu vor să facă lucrurile să meargă în direcția care ne-ar duce spre un drum bun”, a spus turista.

Numărul scăzut de turiști de pe Transalpina se vede și în rezervările făcute la pensiunile din Rânca. Aici proprietarii unor spații de cazare au mai avut noroc cu organizarea unor tabere pentru copii ca să își mai recupereze din cheltuieli, șeful asociației cabanierilor din stațiune, Constantin Pănescu recunoscând că vara aceasta a trebuit să facă reduceri de personal pentru a nu intra pe pierderi. „Sunt niște cheltuieli cu personalul pe care nimeni nu le știe. Cartea de muncă e carte de muncă, salariul e salariu, plus cazarea și masa. După cum se poate lesne observa, parcarea e goală. Asta înseamnă mese goale la terasă, mese goale la restaurant și pizzerie. Nu sunt încasări, deși noi nu am mărit aici prețurile. Scumpirile cred eu că au produs acest dezastru în turism. Sunt oameni care se folosesc de vouchere în alte locuri și caută locații din afară cu prețuri mai mici ca la noi, deși noi, cum am spus, nu am schimbat prețurile de doi ani. La ciorbe și mâncare am mai pus câte un leu doi, dar nu am ajuns cu ciorba și la 60 de lei cum am văzut pe la unii. Săptămâna trecută a trebuit să desfac trei contracte de muncă, cu tot regretul. Angajasem studenți și elevi care pe perioada vacanței puteau lucra aici. Știu că nu vor putea să își plătească școala care începe în septembrie, dar nici noi nu avem ce să facem. Guvernul nu ne-a ajutat decât cu măriri de impozite și taxe, așa că nu puteam da afară angajații care lucrează la noi de ani de zile. Oricum găsim greu personal în acest domeniu și cei pe care îi găsim îi ținem cu sacrificii aici în vârful muntelui. Nu cred că lucrurile se vor redresa vara aceasta. Cred că toată țara nu își va reveni pentru că alianța asta a sărăciei pe care o avem nu face nimic pentru turismul românesc. Am vorbit și cu colegii de pe Transfăgărășan și mi-au spus că și la ei sunt aceleași probleme ca la noi pe Transalpina”, menționează Pănescu. La poalele munților, în „Pădurea Colorată” sau la „Căsuța Răsturnată”, lucrurile nu stau mai bine. Cele două locații care vara trecută cunoșteau freamătul miilor de turiști ce treceau prin zonă sunt acum într-o situație mult mai rea. Alex Ducu, administratorul de la „Căsuța Răsturnată”, spune că numărul vizitatorilor a scăzut la jumătate, ceea ce influențează, evident, dezvoltarea unor viitoare proiecte. „Pot să spun că avem o scădere la jumătate a numărului de vizitatori. Dar nu se întâmplă doar la noi, aici la Căsuța Răsturnată, ci în toată zona Gorjului. Am discutat și la Baia de Fier și la Polovragi, am făcut un mic studiu al meu, să zic așa, și pot spune că situația e la fel peste tot. Pe Transalpina avem un mic punct de lucru și acolo cred că numărul turiștilor e cu 60% mai mic decât anul trecut. Dacă ne uităm pe rețelele de socializare și vedem ce postează oamenii vedem poze din Turcia, din Bulgaria, din Germania, Italia, dar nu prea sunt din România. Ați văzut că și litoralul e gol, mai ales în timpul săptămânii, ceea ce arată clar că oamenii au preferat străinătatea vara aceasta”, spune Alex Ducu.

Gelu Ionescu