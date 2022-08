Trupul Părintelui Ion Vodislav a coborât în mormânt, iar sufletul său se înalţă la ceruri! – ,,Ceea ce îl păstrează pe Părintele Ioan Preotul în memoria şi în inimile noastre sunt faptele sale în folosul oamenilor”!

Vineri, 19 august 2022, trupul neînsufleţit al Părintelui Ion Vodislav s-a coborât în mormânt, iar, prin slujba de înmormântare oficiată de către Mitropolitul Olteniei, putem spune că sufletul Părintelui Ioan Preotul e pregătit pentru înălţarea la cer, în ziua în care mulţime de credincioşi au venit cu coroane de flori şi au înconjurat cu un brâu de iubire curată şi mereu vie, temelia Bisericii din Pojogeni! După ora prânzului, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un ales şi poate uşor cernit sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Protoiereu Iulian Mărgineanu, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, Preacucernicul Părinte lector univ. dr. Ion Sorin Bora, Directorul Departamentului Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, împreună cu preoţii din parohiile pe care le slujesc şi le reprezintă: Dulămiţă Dan (Târgu-Cărbuneşti), Vulpe Adrian (Târgu-Cărbuneşti), Şuncă Mihalache (Albeni), venerabilul Părinte Pr. Popescu Ion, de 92 de ani (Albeni), Popescu Paul (Hirişeşti – Novaci), Persu Laurenţiu (Huluba-Novaci), Vâtcă Gheorghe (Copăcioasa), Glăvan Cristian (Turburea), Grigorie Marius (Vierşani-Jupâneşti), Pătru Claudiu (Hurezani), Fâciu Aurel (Bustuchin), Chiriac Cristian (Paraclisul Spitalului de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti), Ciulică Emilian (Logreşti-Moşteni), Cucu Ion (Târgu-Cărbuneşti), Catrinoiu Mircea (Ştefăneşti, Târgu-Cărbuneşti), Preacucernicul Părinte Comănescu Ion împreună cu alţi doi preoţi din Parohia Mioveni – Argeş, foşti colegi de facultate cu Părintele întru adormire, Pr. Vodislav Ion, au binevoit cu toţi să înfrunte căldura şi au prohodit spre veşnica pomenire a unui însemnat şi poate prea degrabă plecat dintre noi, slujitor cu mare har al altarului!

Pentru început, Pr. Comănescu Ion a spus că: ,,În toţi aceşti ani de când am terminat facultatea şi am slujit în altarul bisericii, Dumnezeu ne-a ajutat să ne purtăm crucea, dar, iată, că evenimentul trist de astăzi, ne arată că unul câte unul mergem în sânul lui Avraam. Părintele Ioan avea harul să mai şi glumească uneori, ca să ne facă să uităm de cele pământeşti şi lumeşti”, iar, cu glasul copleşit de emoţie, tot coleg de an şi de facultate cu Părintele Ion Vodislav, Părintele Protoiereu Iulian Mărgineanu, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti a ţinut să prcizeze următoarele: ,,Îmi amintesc faptul că am fost numit preot aici la Pojogeni, într-o parohie cu buni creştini! Am fost coleg cu Părintele Ioan şi pot spune că a fost un om vrednic de cinstea de preot, un om ascultător a cărui mulţumire era aceea de a face lucruri frumoase pentru comunitate”. Venerabilul Părinte Pr. Popescu Ion mi-a mărturisit că în de multe ori a venit la slujba Sfintei Litughii la Biserica de la Pojogeni, la Părintele Ioan Vodislav, pe care l-a apreciat şi l-a iubit ca pe un fiu al său, de aceea, a venit şi în această zi tristă pentru mulţimea de credincioşi din parohie şi din multe localităţi din judeţ şi din afara judeţului nostru.

Cu glasul uşor marcat de atmosfera plină de tristeţe a unui asemenea eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEUa început prin a spune că: ,,Părintele Ioan Preotul a plecat din lumea aceasta «ca iarba şi zilele lui ca floarea câmpului», aşa cum spune psalmistul, iar, acum, ochii lui sunt deschişi, dar, nu mai văd pe cei care îl plâng! Viaţa aceasta a noastră e trecătoare şi nu este decât o «pregătire» pentru viaţa veşnică, a subliniat Mitropolitul Olteniei, iar, Cel care ne-a dat viaţă, nu ne-a lăsat şi nici nu ne lasă ca să ne pierdem în lumea aceasta! Ceea ce îl păstrează pe Părintele Ioan Preotul în memoria şi în inimile noastre sunt faptele sale în folosul oamenilor, al comunităţii! Întotodauna, preotul este răspunzător înaintea Lui Dumnezeu pentru că menirea lui este grija faţă de credincioşi, dar, în «starea» de acum, Părintele Ioan ne oferă o «lecţie» de învăţătură din care să înţelegem că a fost şi el ca noi, dar, că vom fi şi noi, ceea ceste el acum, pentru că viaţa aceasta e atât de trecătoare şi de frământată! Aşadar, să tragem concluzia că viaţa noastră e în «Mâna Lui Dumnezeu» şi El ne-a dat-o ca să trăim în credinţă! Facă, dar, Bunul Dumnezeu ca sufletul Părintelui Ioan Preotul să fie în lumea drepţilor”, a menţionat în încheiere Întâistătătorul bisericilor de mir şi al mănăstirilor din Oltenia! Nu putem încheia cele spuse până acum, fără a menţiona aportul Precucernicului Părinte Preotul Dan Dulămiţă, la buna organizare şi desfăşurare a procesiunii, acesta fiind un adevărat ucenic şi devotat ca un fiu de suflet al Părintelui Ion Vodislav, rugându-l pe Părintele Dulămiţă Dan, cu grai de netăgăduit, ca numele să-i fie pomenit de acum încolo, la toate slujbele oficiate în această sfântă biserică.

Profesor dr. Vasile GOGONEA