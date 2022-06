Troupe, încă un an la CSM: Reconstruirea baschetului, o prioritate la Târgu-Jiu

Căpitanul formaţiei CSM Târgu Jiu, Porter Troupe (39 de ani), va evolua şi în sezonul viitor pentru gorjeni. Veteranul american şi-a prelungit înţelegerea cu alb-albaştrii, după un campionat în care a fost, indiscutabil, liderul din teren al echipei. Porter Troupe şi Louis Darby au fost, probabil, cei mai îndrăgiţi jucători care au intrat pe parchetul Sălii Polivalente, în special pentru performanţele realizate cu Energia. Troupe are în palmares, cu formaţia gorjeană, Cupa României în 2014 și este medaliat cu bronz în FIBA EuroChallenge în 2015. Americanul a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, că este mândru că poate scrie o nouă pagină de istorie alături de ambiţiosul proiect CSM Târgu Jiu. ,,Înainte de începerea sezonului trecut, am anunțat că va fi ultimul meu sezon. A fost un sentiment pe care l-am purtat cu mine din frustrările sezonului meu din Finlanda, unde am fost accidentat și nu am putut evolua în ritmul meu normal. Sezonul trecut, mi-am demonstrat mie și altora că încă mai am capacitatea de a lupta. Pentru mine, este vorba de a construi ceva pentru viitorul acestui club și de a da înapoi unui oraș care mi-a dat atât de mult. Mi-am clarificat intențiile, facem o echipă – cu care orașul poate fi mândru și aș fi bucuros să contribui. A contat faptul că mi s-a reconfirmat că reconstruirea baschetului și dezvoltarea acestui club la nivelurile pe care le avea înainte orașul Târgu-Jiu este o prioritate. Văd că și handbalul face acest pas și ar fi grozav să avem două echipe grozave în acest oraș, așa cum am avut cu ani în urmă”, a spus Troupe. Sezonul viitor va arăta foarte diferit. 18 echipe vor evolua în LNBM, împărţite în două conferinţe. Porter Troupe vrea o clasare mai bună, iar pentru acest lucru ştie că este nevoie de sprijinul fanilor. ,,Acesta este un proiect care trebuie gândit pe termen lung și îmbunătățit în fiecare sezon. Anul trecut am terminat pe locul 12 și aș dori să îmbunătățesc semnificativ acest lucru. Cred că 18 echipe sunt multe, însă asta demonstrează că există un interes tot mai mare pentru baschet în această țară și oportunități în a crește tot mai mult acest sport. Trebuie să luptăm din greu pentru a fi o echipă competitivă. Aș vrea să le mulțumesc din toată inima pentru atașamentul lor față de echipă și le transmit că și în sezonul viitor avem nevoie mai mult decât oricând de spiritul și sprijinul lor. Cred că întodeauna obiectivul este să facem o echipă competitivă, una extrem de greu de învins, mai ales acasă”, a adăugat căpitanul echipei. Troupe, care va deveni în curând tătic, a avut şi un mesaj pentru tinerii aspiranţi la statutul de profesionişti. ,,Le-aş spune să își urmeze visele. Dar să nu lăse visele să rămână doar vise. Să își creeze obiective și să muncească pentru a le îndeplini. În curând se va naște fiul meu, aceasta este o si mai mare motivație pentru mine să fiu la cel mai înalt nivel”, a conchis fundaşul american. În stagiunea trecută, Porter a jucat toate cele 30 de partide cu medii de 14 puncte, 3,7 pase decisive, 3,6 recuperări și 1,1 intercepții, cu 38,6% de la 3 puncte și 90,9% la libere. Apoel Nicosia (Cipru), Moutahed (Liban), Stal Ostrow (Polonia), Lietkabelis Panevezy (Lituania) și Helsinki Seagulls (Finlanda) sunt echipele pentru care Porter a evoluat în afara ţării. Pe plan intern, a mai jucat la Steaua București, BCM U FC Argeș Pitești și SCM U Craiova.

Cătălin Pasăre