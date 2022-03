Trei ani de pușcărie pentru furt de lemne

Un gorjean are de executat o pedeapsă de 3 ani de închisoare după ce instanța de judecată l-a găsit vinovat într-un dosar în care a fost trimis în judecată alături de alți doi amici de-ai săi, toți fiind acuzați de infracțiuni la regimul silvic. În urmă cu aproape șapte ani, aceștia au fost prinși de polițiști în timp ce tăiau și transportau fără acte lemne din zona Runcu, prejudiciul fiind de ordinul miilor de lei. La procesul de la Judecătoria Târgu-Jiu inculpații au recunoscut faptele și au beneficiat de clemența legii, dar unul dintre ei avea deja o altă condamnare dintr-un alt dosar, condamnare care acum îl duce în spatele gratiilor. „Condamnă pe inculpatul F. V., la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare. (…)condamnă pe inculpatul F. V., la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare. (…)Contopește pedepsele aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, (…)dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani(…) Obligă inculpatul F. V. la plata către partea civilă Direcția Silvică Gorj-Ocolul Silvic Runcu la plata sumei de 9682,53 lei, reprezentând despăgubiri civile.(…)Condamnă pe inculpatul P. D., la pedeapsa de 1 an închisoare. (…)Condamnă pe inculpatul P. D., la pedeapsa de 2 ani închisoare. (…)Contopește pedepsele aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă,(…) şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani.(…)Obligă inculpatul P. D. la plata către partea civilă Direcția Silvică Gorj-Ocolul Silvic Runcu la plata sumei de 3244,15 lei, reprezentând despăgubiri civile.(…)Condamnă pe inculpatul J. I., la pedeapsa de 1 an închisoare. (…)Revocă suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani aplicată prin sentința penală 1573/2014 pronunțată la data de 13.06.2014 de către Judecătoria Tg-Jiu în dosarul cu nr. 1178/318/2014, definitivă prin neapelare și dispune executarea în întregime a acestei pedepse la care se adaugă pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin prezenta cauză, inculpatul J. I. urmând să execute în total o pedeapsă de 3 ani închisoare, în regim de detenție(…)Obligă inculpatul J. I. la plata către partea civilă Direcția Silvică Gorj-Ocolul Silvic Runcu la plata sumei de 3244,15 lei, reprezentând despăgubiri civile”, a decis instanța de la Târgu-Jiu în urmă cu un an. Dintre cei trei inculpați, Valeriu Firiza, Dumitru Purcaru și Iulian Jugravu, doar cel din urmă a contestat verdicul respectiv. Curtea de Apel Craiova a respins acum apelul său și l-a obligat și la plata a 600 de lei cheltuieli de judecată către statul român.

Gelu Ionescu