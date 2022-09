Trebuie să bată liderul! Florin Stîngă: Lucrurile se fac profesionist, dar ne lipsesc rezultatele

Viitorul Târgu Jiu trebuie să treacă, sâmbătă, de liderul ligii secunde pentru a mai spera la primele șase locuri. Deși nu s-au scurs decât patru etape din actualul campionat al ligii secunde, gorjenii au strâns trei înfrângeri. Un al tpas greșit ar complica teribil misiunea elevilor lui Florin Stîngă, care încă se gândesc la play-off. Deși rezultatele nu îl ajută, principalul gorjenilor crede că are la dispoziție un lot valoros, care va urca în clasament.

“Venim după o înfrângere dureroasă, în care, din păcate, am făcut o repriză a doua foarte-foarte slabă. Am fost foarte indisciplinați tactic și nu am respectat nimic din ceea ce am pregătit, iar asta a influențat rezultatul. Sper din tot sufletul să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, pentru că avem trei înfrângeri din penalty. E dureros, dar trecutul rămâne în urmă și trebuie să privim spre viitor. Am mare încredere în băieții noștri, sunt băieți de caracter, își doresc, dar din păcate avem multe oscilații”, a spus Stîngă.

În ciuda faptului că la Târgu Jiu vine liderul, fostul mijlocaș crede că echipa gazdă se poate impune. Stîngă a declarat că la antrenamente se muncește bine, iar rezultatele nu vor întârzia să apară dacă fotbaliștii vor intra pe teren cu atitudinea potrivită.

Întâlnim echipa de pe primul loc, o echipă solidă, cu jucători valoroși. Mulți dintre ei au cochetat și cu Liga 1. Vine aici cu un moral bun, pentru că nu a pierdut niciun meci. Este o formație experimentată și bine organizată, dar până la urmă este important ceea ce facem noi. Dacă vom avea atittudinea potrivită, vom reuși un rezultat pozitiv. Îi văd pe jucători cum se pregătesc zi de zi, a fost o frustrare foarte mare după meciul cu Constanța. Pot mult mai mult și important este să respectăm tot ceea ce pregătim și să încercăm să punem aceste lucruri în practică. Fiecare înfrângere sau rezultat negativ aduce frustrare și neîncredere, dar eu sunt optimist și dau totul pentru această meserie. Sunt convins că munca ne va fi răsplătită și rezultatele vor apărea. Din punctul meu de vedere, lucrurile se fac profesionist, dar ne lipsesc rezultatele.

Venit după o perioadă în care accidentările i-au limitat timpul pe gazon, gorjeanul Adelin Pîrcălabu crede că Viitorul are un lot valoros, care are nevoie doar de câteva rezultate pozitive pentru a evolua fără presiune.

“Pentru mine, cel mai important este să nu mă mai accidentez, iar echipa să aibă rezultate cât mai bune. Trebuie să fim uniți, cât mai concentrați și să nu mai facem greșeli personale. Putem câștiga meciul cu Șelimbăr cu ambiție și determinare. Au o echipă bună, solidă, cu jucători de calitate care au evoluat la Liga 1. Personal, echipa noastră mi se pare mult mai bună ca în sezonul trecut, doar că suntem jucători de moral și ne trebuie puțină încredere. Cu 3 puncte sâmbătă, am putea să sperăm la play-off”, a spus Pîrcălabu.

De aceeași părere este și fundașl Alexandru Core, care consideră că Viitorul are un lot echilibrat și un vestiar unit.

“Suntem un grup cu jucători tineri, care vor să se afirme. Avem încredere că putem face un joc bun cu Șelimbăr, chiar dacă venim după un rezultat dezamăgitor. Ne-am antrenat foarte bine zi de zi, suntem conștienți că există o presiune asupra noastră, dar trebuie să fim responsabili și eu sunt sigur că la final ne vom bucura de o victorie. În fotbalul de azi, orice meci este greu, iar echipele sunt imprevizibile. Trebuie să ne mobilizăm, să luam fiecare meci în parte și să abordăm la fel de serios fiecare partidă. Am bătut o echipă cu nume, Dinamo, iar la acel meci am avut atitudine și multă dorință, ceea ce sper să se întâmple si sâmbătă. Cu o victorie am acumula 6 puncte, campionatul este lung, se pot întâmpla multe. Sunt convins că putem câștiga fiecare meci. Din punctul meu de vedere, avem jucători cu foarte mare calitate pe fiecare post, jucători tineri, dar și jucători experimentați”.

Alexandru Băican este incert pentru partida cu sibienii. Meciul de pe Stadionul Municipal are loc sâmbătă, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre