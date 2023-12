Transferuri la echipa de handbal

CSM Târgu Jiu trebuie să se întărească în luna ianuarie. Trupa gorjeană a pierdut-o pe Angela Pușcaș pentru o perioadă foarte mare de timp și are un program extrem de aglomerat. Liviu Andrieș așteaptă cel puțin două jucătoare noi la echipă, dar nu a vrut să dea nume. Cel mai probabil, principalele întăriri vor veni la linia de 9 metri. La Târgu Jiu ar putea ajunge și o extremă, după plecarea danezei Simone Bohme.,,Pe Angela am pierdut-o pentru o perioadă foarte lungă. Ea s-a operat de ligamente. Ne pare rău pentru ea. Sperăm să aibă un caracter puternic, să treacă peste această accidentare. Nouă ne pare rău că ne lipsește. În afară de ea, toată lumea este aptă pentru meciul cu CSM București. Sperăm să nu mai apară probleme. Așteptăm să vedem, să se concretizeze anumite transferuri. Conducerea administrativă se ocupă de aceste lucruri. Sper eu ca aceste transferuri să se materializeze cât mai repede, pentru că, e clar, avem nevoie de jucătoare, și numeric, și valoric, pentru că ne așteaptă un început de an foarte, foarte dificil, cu jocuri din trei în trei zile. Avem undeva la 13-14 jocuri într-o perioadă de 50 de zile, deci este foarte, foarte greu și atunci va trebui să completăm lotul”, a spus Andrieș. Potrivit unor surse, CSM se află în negocieri cu două jucătoare de peste hotare.

Cătălin Pasăre