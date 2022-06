Transferuri importante pentru CSM Târgu Jiu!

Secția de handbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a parafat înțelegeri cu alte două sportive. În orașul lui Brâncuși continuă adițiile pentru Liga Florilor. După Angela Cioca și Ekaterina Dhzukeva, gruparea gorjeană a ajuns la un acord cu pivotul Ana Ciolan și interul croat Katarina Pavlovic. Prima a fost anunțată jucătoarea autohtonă. Are 29 de ani, măsoară 1,79 m, și a semnat cu alb-albastrele până la finalul sezonului. Născută pe 29 septembrie 1992, internațională de junioare și tineret, a evoluat pentru HC Alba Sebeș, HC Zalău, Corona Brașov, HCM Slobozia și CSM Deva. Ana Ciolan a declarat că le cunoaște pe viitoarele sale colege și speră ca echipa să aibă o comportare cât mai bună în primul eșalon. ,,Sunt fericită că voi fi parte din proiectul handbalistic de la Târgu-Jiu care a ajuns într-un timp atât de scurt în Liga Florilor și mă bucur să fac parte din familia CSM Târgu Jiu. Am văzut aici o echipă profesionistă, alcătuită din jucătoare cu caracter, jucătoare valoroase care au demonstrat, prin prisma rezultatelor obținute, că locul echipei este în prima ligă feminină. Sunt foarte încântată de alegerea făcută. Este frumos, dar este și greu în Liga Florilor, va fi foarte mult de muncă. Sunt dornică de performanță, așa că îmi doresc să avem un parcurs cât mai bun. Un proiect ambițios din care mă bucur că voi face parte. Îmi doresc să reușim să ne atingem toate obiectivele propuse în noul sezon. Pe marea majoritate a fetelor le cunosc, am avut plăcerea să fiu colegă cu ele în cadrul altor echipe din Liga Florilor, iar pe unele dintre ele le-am avut ca și adversare de-a lungul timpului. Pe oamenii din Târgu-Jiu îi invit să ne fie alături și în următoarea stagiune și îmi doresc să le răsplătim suportul prin jocuri cât mai bune si rezultate notabile!”, a spus handbalista pentru csmtargujiu.ro. Katarina Pavlovic este componentă a naționalei Croației. Are 27 de ani și a evoluat în sezonul 2021-2022 în Spania, la Rocasa Gran Canaria, echipă cu care a câștigat EHF European Cup Women 2021-2022. De altfel, Pavlovic a fost și cea mai bună marcatoare a competiției, cu 75 de goluri. A început handbalul în orașul ei natal, la echipa HRK Ljubuski, pentru care a jucat în perioada 2009-2013. Și-a continuat apoi activitatea tot în Croația, la HC Ivan Zelina, în perioada 2013-2015, timp în care a obținut cu echipa din Zelina, titlul de vicecampioană a Croației și a evoluat în Challenge Cup. A plecat apoi în Germania, unde a jucat timp de șase sezoane, între 2015-2021, la cluburile HSG Blomberg-Lippe, MTV 1860 Altlandsberg și BSV Sachsen Zwickau. După ce Pavlovic a promovat în Bundesliga cu Zwickau în 2021, ea s-a alăturat clubului spaniol de prima divizie Rocasa Gran Canaria ACE. Interul dreapta din Croația a dezvăluit motivele pentru care a semnat cu CSM Târgu Jiu. Și contractul ei se întinde pe un sezon. ,,Am ales România pentru că este una dintre țările-lider în lumea handbalului. Am făcut o mică cercetare și am văzut că este un frumos oraș de pe râul Jiu. Am citit și despre CSM Târgu Jiu și am văzut că a obținut promovarea în Liga Florilor fără nicio înfrângere, ceea ce spune multe despre intențiile clubului. Primul meu gând este că vreau să mi ofer tot suportul, toată experiența mea, disciplina și profesionalismul meu pentru această echipă. Vreau să fac tot ce depinde de mine pentru a obține rezultate cât mai bune. Am aflat că accederea în prima ligă a fost un vis devenit realitate la Târgu-Jiu. Vreau să fac parte din acest vis, cu toate colegele mele de echipă și cu toți locuitorii orașului. Țelul meu este să prindem o poziție cât mai buna în Liga Florilor și pentru că sunt o fire ambițioasă vreau, de ce nu, să mă evidențiez printre jucătoarele din prima ligă de handbal a României. În primul rând vreau să le mulțumesc celor care m-au contactat și celor care s-au gândit la mine ca jucătoare, pentru că este întotdeauna un compliment ca o echipă dintr-o țară atât de importantă în lumea handbalului să conteze pe mine. Și al doilea lucru, aș vrea să-i fac pe fanii acestui sport de la Târgu-Jiu să se bucure de handbal, la fel ca și mine. Este modul meu de viață, fericirea mea. Sunt foarte fericită să încep o nouă etapă la CSM Târgu Jiu”, a spus Pavlovic. Expertul sportiv, Dan Ilieș, a precizat că, în zilele următoare, clubul va anunță și pe cine se va baza, în sezonul următor, din lotul care a promovat în Liga Florilor.

Cătălin Pasăre