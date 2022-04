Transferuri iminente la Universitatea

Pentru Universitatea Craiova, titlul rămâne cea mai mare doleanță, dar Universitatea mai are nevoie de jucători pentru a aspira la primul loc. Atât antrenorul Laurențiu Reghecampf, cât și președintele Sorin Cârțu, au anunțat transferuri în sezonul următor. Revenirea lui Alexandru Mitriță ar putea reprezenta ,,bomba” din vară, dar oficialii clubului recunosc că fostul căpitan este greu de adus în Bănie. „Deja am început căutările împreună cu Marian Copilu, pe anumite posturi. Se ştie că Marius Constantin îşi termină contractul, trebuie să căutăm un fundaş central sau doi şi să nu mai simţim ce am simţit anul acesta. Screciu poate fi folosit şi la mijloc. Să vedem care este situaţia lui Houri, cum se va recupera… M-aş bucura să vină Mitriţă la noi, dar asta este numai decizia şi puterea patronului, pentru că la bugetul acesta, de 7,5 milioane de euro, nu-ţi permiţi să achiţi nu ştiu câţi bani pentru Mitriţă. Numai patronul ar putea să rezolve chestia asta. Ar fi o butelie mare de oxigen pentru echipă, pentru compartimentul nostru ofensiv. Dar din moment ce PAOK nu activează clauza de cumpărare din vară, înseamnă că mai are contract cu americanii şi trebuie plătită o sumă de transfer” a declarat Sorin Cârţu la Oltenia TV. După meciul cu FCSB, Laurențiu Reghecampf a admis că echipa este încă departe de exprimarea pe care o dorește. Totuși, pentru ca Universitatea să-și domine adversarii este nevoie de mai mulți fotbaliști. „Eu îmi doresc altceva, îmi doresc o echipă agresivă, care să aibă posesie foarte bună şi când câştigă mingea să fie foarte periculoasă. Să avem 4-5 jucători care pleacă în sprint maxim spre poartă. În primul rând ne gândim la ce trebuie să facem pentru ca echipa să fie mult mai puternică. Să avem 20 de jucători care să fie la un nivel înalt, să nu mai avem problemele pe care le-am avut anul trecut, cu jucători accidentaţi, să avem 5-6 juniori pe bancă. Atunci când te baţi la titlu, aceste lucruri contează foarte mult. Avem nevoie ca jucătorii să mai crească din punct de vedere al experienţei, care să mai treacă prin astfel de meciuri, cu echipe bune” a spus antrenorul. Craiova joacă în această rundă cu liderul CFR Cluj, duminică, de la ora 20.30.

Cătălin Pasăre