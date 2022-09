Transfer cu greutate la CSM! Adriana Țăcălie: Sper să fim surpriza frumoasă din acest sezon

CSM Târgu Jiu are un plus de calitate pe linia de 9 metri. Adriana Țăcălie (33 de ani) s-a înțeles cu gruparea gorjeană, pentru care va activa până la finalul sezonului. Experimentata handbalistă este multiplă campioană a României cu Oltchim Râmnicu Vâlcea, formație cu care a ridicat și Cupa Cupelor. Are în palmares și Liga Campionilor, alături de Buducnost Podgorica, cu care a cucerit și titlul în Muntenegru. A evoluat în 38 de meciuri pentru naționala României și a înscris 58 de goluri. Peste hotare, a mai jucat în Franța, la Fleury Loiret HB. Fosta internațională vine de la SCM Craiova. Ultimul transfer al CSM-ului a declarat pentru site-ul oficial al grupării noastre că vine după o accidentare serioasă, dar a muncit mult pentru a fi din nou în circuit. ,,Vreau să fac jocuri bune, să marchez cât mai mult și să arăt că Adriana Țăcălie încă joacă handbal pe măsura palmaresului ei. Voi fi în echipă în meciul cu Slatina și sper să mă adaptez până atunci jocului echipei și împreună să învingem. E primul meu meci după 7 luni de pauză și va fi o provocare personală. Iubitorilor de handbal, fanilor CSM Târgu Jiu le transmit că susținerea lor este foarte importantă și ne dorim să vină la fiecare meci, să fie alături de noi în tribune”, a spus handbalista. Adriana Țăcălie nici nu se gândește la retrogradare și spune că nou-promovata poate fi surpriza plăcută a acestei ediții de campionat. ,,Am urmărit cu atenție evoluția fetelor de la Târgu-Jiu și am regăsit la ele dăruirea și pasiunea pentru handbal pe care le împărtășesc și eu. Unde există dorință, există și rezultate! Îmi doresc să fim o familie, să luptăm împreună spre același obiectiv: să fim surpriza frumoasă din acest sezon. Încă de la primele discuții cu reprezentanții clubului am fost optimistă. Cu siguranță, echipa își va îndeplini obiectivul, iar eu sunt onorată să fac parte din ea”. Experimentata handbalistă a dezvăluit cum a ajuns la Târgu-Jiu. ,,Am fost contactată de domnul președinte Robert Bălăeț, știam că sunt dorită aici, am avut o discuție de principiu și, în numai puțin de patru zile, am și semnat contractul cu CSM Târgu Jiu. M-am pregătit intens în această perioadă și vreau să îi mulțumesc lui Alin Burileanu, care m-a îndrumat să îmi revin după accidentarea din iarnă și doctorului Andrei Popescu, el fiind cel care m-a operat”. Expertul secției de handbal, Dan Ilieș, a vorbit despre noul transfer, dar și despre viitoarele mutări de la CSM. ,,Noi am urmărit-o de mult timp. Ne-am dorit să vină mai devreme, dar din anumite motive nu s-a putut. Are o experiență foarte vastă și sperăm să-și pună amprenta asupra jocului și să fie un atu pentru echipa noastră. Ne-am dorit acest transfer pentru că avem nevoie de astfel de jucătoare, deoarece în Liga Florilor se joacă un handbal de cel mai înalt nivel și, cu siguranță, avem nevoie de jucătoare cu experiență care să ne ajute în meciurile grele. Suntem într-o continuă căutare. Tot timpul am ales bine și cu atenție fetele pe care le-am transferat în club. Ne dorim încă un pivot și nu doar atât. Rămâne de văzut ce putem la ora actuală să luăm, pentru că vrem pe cineva care să aducă un plus, indiferent dacă sunt jucătoare consacrate sau nu”, a precizat Ilieș. Născută la Slatina, Țăcălie ar putea debuta pentru CSM Târgu Jiu chiar în meciul de pe 25 septembrie, împotriva echipei din orașul natal.

Cătălin Pasăre