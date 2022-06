Transalpina – redeschisă complet pentru turiști!

Circulația rutieră a fost complet reluată ieri pe cea mai înaltă șosea din țară după ce drumarii au îndepărtat de pe carosabil parapetul de beton care bloca traficul în timpul sezonului rece. Obstacolul respectiv îi ținea pe șoferi departe de zona dintre Rânca și Obârșia Lotrului, zona cu cele mai multe probleme în perioada de iarnă. Primul care a trecut la ora 8.00 a fost un biciclist de 60 de ani din Rovinari. Omul a spus că nu știa despre redeschiderea circulației, dar că iubește călătoriile pe două roți pe munte și atunci a decis să vină pentru o plimbare. „Nu știam că se dă drumul la circulație. Aș fi rămas aici dacă nu puteam merge mai departe, deși drumul pare bun. O să urc și o să merg pentru a face un tur complet până la Obârșie, apoi spre Petroșani, Târgu Jiu și înapoi la mine la Rovinari”, a spus excursionistul. Pe munte acesta a avut parte nu doar de peisaje spectaculoase, ci și de nămeți de 3-4 metri care încă mai există pe marginea drumului în unele zone. „Când văd cât de multă zăpadă mai este aici și la cum vedeam la televizor freza aia înaintând prin stratul de câțiva metri tot nu-mi vine să cred că se circulă, dar drumul e bun, e foarte bun pentru plimbare”, a menționat rovinăreanul. Pe traseu și-au făcut apariția imediat și șoferi, în special cei din alte colțuri ale țării, care nu știau prea multe nici despre restricții, dar nici despre ridicarea acestora. „Din Bengești Ciocadia am plecat cu mașina. Am fost și ieri într-o mică recunoaștere, dar era circulația încă închisă. Am rămas peste noapte aici, iar acum, dacă s-a deschis, am pornit să ne continuăm drumul pentru că avem mult de mers. Tocmai în Moldova vrem să ajungem”, a spus bărbatul. La munte a urcat și băcița Mărioara Babu, care deja a amenajat stâna și muzeul din curtea acesteia pentru a-I putea primi pe turiști în condiții cât mai bune. Ea speră la o vară cu mulți turiști după doi ani în care oamenii au trebuit să facă față restricțiilor sanitare. În plus, este bucuroasă că șoseaua s-a deschis mai devreme decât anul trecut, asta datorită celor de la firma de deszăpezire care s-au mobilizat în ultimele săptămâni pentru a putea face redeschiderea la acest moment. Șoferii care vin pe Transalpina trebuie să știe că între orele 21.00 și 7.00 circulația rămâne închisă chiar și vara, că sunt restricții de tonaj de 3,5 tone, dar și că viteza maximă admisă este de 30 km/h. Sâmbătă porțiunea dintre Novaci și Rânca va fi închisă mare parte din zi pentru că aici va avea loc un concurs de mașini care implică blocarea traficului între anumite intervale orare.

Gelu Ionescu