Transalpina, plină de turiști! Băcița Mărioara e „tezaur uman viu”!

Zi aglomerată pe cea mai înaltă șosea din țară de Sfânta Maria Mare. Mii de turiști au venit aici la plimbare, dar și pentru a trece pe la stâna pe care băcița Mărioara Babu a transformat-o în popas pentru cei care îi trec pragul.

Băcița a primit cu această ocazie titlul de „tezaur urman viu”, ceea ce reprezintă o premieră pentru Gorj. Ea este unul dintre cei 15 români pe care Ministerul Culturii i-a recunoscut anul acesta în această categorie, ministerul fiind reprezentat la festivitate de directorul Gabriela Nedelcu Păsărin. Ea i-a înmânat diploma băciței în prezența a sute de oameni care veniseră la stână pentru un bulz sau un tocan. „Am reușit printr-un om să creăm un loc pe harta turistică și culturală a României. Ca președinte al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii îmi revine onoarea de a înmâna Mariei Băbu, băciței Mărioara, așa cum o știm cu toții, acest titlu care se acordă în urma unei competiții anuale naționale. E o competiție cu mulți aplicanți din toate județele, care trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Diploma e onorantă, onorifică, nu are niciun suport financiar, este doar numele care rămâne în istoria locului și în istoria națională”, a precizat directorul din Ministerul Culturii care i-a înmânat băciței titlul onorific.

La rândul ei, băcița a menționat că niciodată nu s-a gândit la o astfel de recunoaștere a muncii pe care a depus-o pe parcursul a zeci de ani în vârful muntelui. „E un lucru foarte important pentru că niciodată nu mă gândeam vreodată să obțin acest titlu din partea Ministerului Culturii. În spatele acestui titlu e o muncă de ani de zile, chiar din copilărie. Provin dintr-o familie de crescători de animale din Valea Jiului cu bunică din Poiana Sibiului, pe lângă care am crescut până la vârsta de 9 ani. De la bunica am învățat foarte multe obiceiuri, rețete ciobănești, care azi sunt pe cale de dispariție. Mă gândesc că e foarte important și pentru mine și pentru toată lumea să simtă că mănâncă românește și că nu se va pierde tradiția și gastronomia ciobănescu. Au fost ani grei până să ajung în acest punct. Aici la stână am botezat copii, aici mi-am petrecut tinerețea și toate astea mi-au dat o împlinire sufletească infinită. Au fost momente în care a fost foarte greu, dar atunci când îți place ceea ce faci și o faci din suflet nimic nu mai e greu. Au fost nopți nedormite lângă oi, au fost ploi, vreme rea, drumuri spre casă și spre munte. Eu dacă plec de la stână spre Novaci și legată la ochi cunosc tot traseul, atâtea drumuri am făcut de la Novaci la Ștefanu la stână”, a spus băcița.

În curtea stânei s-au jucat hore cu zeci și sute de turiști care au trecut pe aici pe parcursul zilei, în timp ce pe Transalpina au fost în plimbare alți mii de turiști.

„De la Focșani am venit cu microbuzele. Suntem într-un pelerinaj religios și am trecut pe la mai multe mănăstiri din zonă, iar acum am venit să mâncăm ceva. N-am mai fost pe aici de zece ani, dar doar peisajele mi se par la fel de frumoase.

Drumul mi se pare schimbat complet, nu am mai văzut gropi, am observat parapeți pe marginea șoselei, adică e mai bine, ceea ce m-a bucurat. O să le spunem și altor prieteni de-ai noștri să vină aici pentru că au ce să vadă”, a spus o turistă.

Un englez aflat într-o cursă de biciclete a fost interesat să descopere palinca pe care o vindea cineva pe marginea șoselei.

„Sunt pentru prima dată în România și pentru prima dată pe Transalpina. Am plecat într-o cursă ciclistă de la Bruxelles, din Belgia, și trebuie să ajung pe litoralul Bulgariei. Nu e contra timp, așa că nu mă grăbesc, dar locurile acestea sunt extrem de frumoase. Și am văzut la cineva că vindea cu 20 de lei o sticluță cu o băutură tare. Mi-am luat una și când voi termina cursa o voi desface”, a menționat turistul străin.

Prezența turiștilor în număr mare pe cea mai înaltă șosea din țară, în această perioadă, s-a concretizat și în cazări mai multe la cabanierii din Rânca.

Liderul acestora, Constantin Pănescu, a menționat că pentru prima dată în ultimii ani stațiunea aproape a fost plină în privința gradului de ocupare. „În această vară totul a fost cam la 25% din capacitatea anilor anteriori, doar că în cele 3 zile ale minivacanței de Sfânta Maria Mare parcă Sfânta a adus și la noi turiști. Toată zona, toată Rânca, s-a umplut de turiști care au rămas cel puțin 1 sau 2 nopți. Au servit produse tradiționale și, bineînțeles, că ne-a bucurat acest fapt pentru că am mai recuperat și noi din săptămânile precedente”, a declarat Pănescu.

Gelu Ionescu