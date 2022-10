Transalpina – închisă circulației din cauza vremii rele!

Deși în multe din localitățile județului au fost temperaturi care s-au apropiat, ieri, și de 20 de grade Celsius, la munte este iarnă în toată regula. A nins în special în zona de creastă, iar circulația rutieră pe Transalpina a fost închisă cel puțin până azi.

De luni seara vremea s-a stricat brusc, fără nicio avertizare meteo, asta după ce la sfârșitul săptămânii trecute cea mai înaltă șosea din țară a fost aglomerată cu turiștii veniți aici în număr mare pentru a se bucura de soarele blând de toamnă și de peisajele unice. În noaptea de luni spre marți temperaturile au scăzut sub limita înghețului, iar ieri la prânz termometrele arătau minus 5 grade Celsius în zona Pasul Urdele. Aici a nins de câțiva centimetri, iar zăpada așternută a înghețat. Drumarii au ieșit ieri dimineață cu utilaje pentru a curăța carosabilul, dar îndepărtarea gheții a fost imposibilă în zona afectată de viscol. Așa că a fost luată decizia opririi circulației, ceea ce i-a surprins pe șoferi. Turiștii aflați în trafic au trebuit să facă drum întors și să caute alte rute. „Din Ungaria vin, stau cam la 500 de kilometri distanță de aici, iar la noi nu sunt munți. Aveam în plan să merg pe aici spre Bihor, dar dacă drumul este închis mă întorc acasă pentru că de miercuri trebuie să revin la lucru. Mai bine revin altă dată, când voi putea circula în siguranță”, a spus turistul ungur. Și o familie din Constanța a căutat altceva de vizitat după ce nu și-a putut continua deplasarea pe Transalpina. „Știam că se circulă între orele 10 și 17 și de aceea și venisem acum pentru că e pentru prima dată când ajungem prin zonă. Am văzut că e întunecat la munte, dar nu ne-am gândit că nu se mai poate circula. Oricum, nu avem nici cauciucurile de iarnă, căutăm o variantă să mergem mai departe, probabil ne vom duce pe Petroșani”, a spus șoferul venit de pe litoral. Vremea rea i-a surprins și pe ciobanii care nu și-au coborât încă turmele de la munte. Băcița Mărioara Băbu a plecat de la stână și a venit cu greu spre Novaci, cu o mașină echipată corespunzător. Ea spune că nu recomandă nimănui să circule pe acest drum în condițiile de acum, deși pe traseu a întâlnit inclusiv șoferi ieșiți în décor pentru că au ignorat restricțiile drumarilor. „Iarna a venit mult mai devreme anul acesta față de altădată. Noi suntem obișnuiți cu ninsorile, dar acum parcă s-au ținut lanț una de alta. A fost o săptămână cu vreme bună, una cu zăpadă. Sus nu e de aventură. Eu merg pe traseul acesta de ani de zile și iarna și vara și am coborât de pe munte foarte, foarte greu. Din păcate sunt mulți turiști care s-au aventurat pe munte. Unii s-au întors, iar unii cred că vor cere ajutor la 112 pentru că sunt inconștienți să treacă pe Transalpina pe o așa vreme. Au ignorat restricțiile pur și simplu. Nu știu dacă la Obârșia Lotrului sunt puse semnele de circulația, dar am văzut mașini urcând pe munte și dinspre Rânca, unde este semn clar cu circulația interzisă că este drumul înzăpezit. Până trece perioada asta cu vreme rea eu cred că trebuie să ne vedem de treabă și să așteptăm să vedem dacă vor fi din nou condiții de a mai circula pe aici. Sunt sigură că iarna va veni mai încolo și va fi mai ușoară pentru că acum a nins mult prea devreme. La munte însă nu mai sunt condiții de a circula Transalpina, mai ales pentru cei care nu sunt de prin partea locului ca să știe cât de cât zona. Noaptea îngheață sigur și dimineața e gheață pe asfalt și nu știu dacă peste zi se va încălzi suficient pentru a fi posibilă reluarea circulației”, a spus băcița Mărioara Băbu.

Drumarii vor merge și în această dimineață pe munte pentru a încerca să curețe carosabilul, dar de abia după deplasarea în teren va fi luată eventuala decizie de redeschidere a circulației. Până atunci, Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, le cere șoferilor să nu se aventureze pe munte în condițiile actuale. „S-a luat această decizie din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Este ceață, vizibilitatea sub 50 de metri, este lapoviță și ninsoare în zonele de creastă. Vântul, de asemenea, este foarte puternic și transformă zăpada și lapovița în polei și gheață pe partea carosabilă. Noi am intervenit în cursul dimineții de marți cu un utilaj care a făcut revizia și am constatat că nu putem asigura condiții de siguranță pentru participanții la trafic. Astfel, s-a luat decizia ca Transalpina să rămână închisă cel puțin până miercuri dimineața. Facem un apel la toți participanții la trafic să nu încerce să tranziteze acest sector de drum pentru că își pun în pericol atât viața lor, cât și viața celor care intervin să îi salveze dacă vor avea probleme pe munte”, a transmis Cristi Tudor.

Gelu Ionescu