Trăiască România Dodoloață – concurs de recitare poezii și interpretare cântece patriotice – Scoarța 26 noiembrie 2022

Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, Școala Gimnazială Scoarța în parteneriat cu Primăria Scoarța, la care au aderat Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a organizat și desfășurat cea de-a doua ediție a concursului de recitare poezii și interpretare cântece patriotice, „Trăiască România Dodoloață!”, dedicat Zilei Naționale a României, cu participarea elevilor, de la preșcolari la gimnaziu, din localitățile gorjene: Târgu Cărbunești, Albeni, Andreești și Scoarța.

Așadar, sâmbătă dimineața, începând cu ora 10, sala de festivități a Căminului Cultural „Pompiliu Marcea” din comuna Scoarța, inaugurat anul trecut pe 27 octombrie, cu peste 115 locuri pe scaune, era arhiplină cu elevi și părinți din comuna Scoarța. Marea majoritate a elevilor erau îmbrăcați în frumoasele costume populare specifice acestei comune. Era o așa de mare animație de parcă azi era Ziua Națională a României.

La ora 09:55, primarul comunei Scoarța, Ion Grigore Stamatoiu însoțit de membrii juriului, au intrat în sală în aplauzele celor prezenți și au ocupat locul la masa juraților. Juriul care a avut onoarea dar și răbdarea să asculte și să noteze, cât se poate de imparțial și corect, prestația și ținuta fiecărui concurent, a fost alcătuit din: Ion Grigore Stamatoiu – președinte onorific, profesor dr. Otilia Giurcă, inspector școlar de Limba și Literatura Română – președinte juriu, Popescu Gabriel, inspector școlar de arte, Ciolacu Pompiliu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, col. (rtr.) Gheorghe Bușe, secretarul executiv al Asociației Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, col. (rtr.) dr. Bebe Dobre, președintele Subfilialei Scoarța a Filialei Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” – membri și doamna Dănăricu Nadia, directorul celor trei cămine culturale din comuna Scoarța – secretar. Moderatorul acestui concurs a fost doamna profesoară Cornelia-Ionela Popescu, căreia domnul primar i-a înmânat o „Diplomă de recunoștință” pentru buna colaborare privind activitățile cultural-educative. Înainte de a începe concursul, domnul primar l-a invitat pe directorul Pompiliu Ciolacu să recite o poezie, iar acesta, cu mult drag, a recitat poezia „Țara mea și mândra mea” pe care o recita Dumitru Fărcaș la multe activități culturale la care era invitat. Apoi, domnul colonel dr. Dobre Bebe a transmis următorul mesaj: „Acum, fiind la pensie, am mai mult timp să particip alături de dumneavoastră la revigorarea activității cultural-artistice și a dezvoltării spiritualității localității noastre. Văd în dumneavoastră, în părinții dumneavoastră, oameni minunați. Văd plăcerea către cultură, văd nevoia pe care o simțiți. Acest lucru mă îndeamnă să vă ajut cu ceea ce pot eu și cu cei pe care-i cunosc, să facem activități pe placul dumneavoastră. Tinerii trebuie să știe că la Scoarța este un izvor nesecat de cultură. Momentul de azi este extraordinar. Întâmpinăm Ziua Națională pentru care, ce cadou mai frumos puteam face noi mai înălțător decât poezie patriotică și cântec patriotic, pentru a proslăvi eroii neamului și înaintașii noștri, să scoatem în evidență valorile. În spatele dumneavoastră, pe perete, sunt 41 de tablouri care reprezintă o parte din vârfurile comunei Scoarța. Cultul Eroilor, care are o Subfilială în această comună, are un nume emblematic „Regina Maria” care a făcut enorm pentru popor, pentru ceea ce înseamnă generațiile mult înaintate de dumneavoastră. Vă îndemn să fiți alături de acțiunile pe care Școala și Primăria le întreprind și vă urez să aveți succes la concursul de azi.

Concursul s-a desfășurat în felul următor:

1. La secțiunea recitare – nivel preșcolar, au participat 23 copii de la Grădinița P.N. (program normal) Copăcioasa – coordonator Stănilă Ionela-Lavinia = 7, Grădinița P.N. Scoarța – coordonator Vochița Violeta = 8, Grădinița P.N. Bobu – coordonator Calotă Simona = 1, Grădinița P.N. Budieni – coordonator Cruceru Camelia = 2, Grădinița Nr. 1 Albeni – coordonator Bachichie Maria = 3, Grădinița Nr. 2 Albeni – coordonator Bucșenaru Elena = 2.

2. La secțiunea recitare – copii cu cerințe educaționale speciale, au participat 13 copii de la Șc. Gim. Scoarța – structura Budieni, coordonator Brănescu Oana Cristina și Ciurea Adriana Oana, cls. pregătitoare = 2, cls. a I-a = 2, cls. a II-a = 1, cls. a III-a = 1, cls. a VII-a = 1, Șc. Gim. Scoarța – coordonator Brănescu Oana Cristina, cls. a I-a = 1, cls. a IV-a = 1, cls. a V-a = 2, cls. a VI-a = 1, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona Daniela, cls. a VIII-a = 1.

3. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele pregătitoare, a I-a și a II-a au participat 59 elevi de la Șc. Gim. Scoarța – structura Budieni, coordonator Ciurea Adriana Oana și Hoadrea Mirela = 15, Șc. Gim. Scoarța – structura Bobu, coordonator Stelea Oana Maria = 5, Șc. Gim. Scoarța, coordonator Dijmărescu-Bican Violeta = 14, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Botanciu Ana și Hodoiu Paula = 19, Șc. Gim. Nr. 1 George Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator Cîlțaru Mariana și Tărbău Camelia = 6.

4. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele a III-a și a IV-a au participat 31 elevi de la Șc. Gim. Scoarța – structura Budieni, coordonator Popescu Raluca Cristina și Davițoiu Popescu Mariana = 8, Șc. Gim. Scoarța – structura Bobu, coordonator Stelea Oana Maria = 1, Șc. Gim. Scoarța, coordonator Albert Mihaela și Popescu Cornelia-Ionela = 13, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Costoiu Raluca Cristina și Catană Flavius = 8, Șc. Gim. Nr. 1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator Catană Minodora Anca = 1.

5. La secțiunea recitare – nivel gimnazial, au participat 23 elevi de la Șc. Gim. Scoarța – structura Budieni, coordonator Sandu Roxana-Nicoleta = 8, Șc. Gim. Scoarța, coordonator Corbei Emilia și Ciuidin Constantin Gelu = 9, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona Daniela = 5, Șc. Gim. Nr. 1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator Tărbău Camelia = 1.

6. La secțiunea interpretare – nivel primar, au participat 22 elevi de la Șc. Gim. Scoarța – structura Bobu, coordonator Stelea Oana Maria = 7, Șc. Gim. Scoarța, coordonator Albert Mihaela, Dijmărescu-Bican Violeta și Popescu Cornelia-Ionela = 8, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Hodoiu Paula și Costoiu Raluca Elena = 3 și Șc. Gim. Nr. 1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator Tărbău Camelia = 4.

7. La secțiunea interpretare – nivel gimnazial, au participat 9 elevi de la Șc. Gim. Scoarța – structura Budieni, coordonator Sandu Roxana-Nicoleta și Mureanu Alin = 5, Șc. Gim. Andreești, coordonator Cimpoeru Elena = 1, Șc. Gim. Scoarța, coordonator Dragomirescu Cosmin = 1, Șc. Gim. Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona Daniela = 2.

La fiecare secțiune s-a acordat un premiu special, în valoare de 250 lei, un premiu I în valoare de 200 lei, un premiu II în valoare de 150 lei, un premiu III în valoare de 100 lei și o mențiune în valoare de 50 lei.

Juriul a stabilit următorii câștigători:

1. La secțiunea recitare – nivel preșcolar:

– Premiul special: Stamatoiu Rebeca de la Grădinița P.N. Budieni – coordonator Cruceru Camelia;

– Premiul I: Turbatu Denis-Andrei, Grădinița Nr. 2 Albeni – coordonator Bucșenaru Elena;

– Premiul II: Stănilă Rareș Teodor, Grădinița P.N. Copăcioasa – coordonator Stănilă Ionela-Lavinia;

– Premiul III: Răduceanu Sofia-Eva-Maria, Grădinița Nr. 2 Albeni – coordonator Bucșenaru Elena;

– Mențiune: Dinulescu Ana-Maria, Grădinița P.N. Scoarța – coordonator Vochița Violeta.

2. La secțiunea recitare – copii cu cerințe educaționale speciale:

– Premiul special: Peagu Mădălina, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona Daniela;

– Premiul I: Pătroi Andrei Florin, Școala Gimnazială Scoarța – coordonator Brănescu Oana Cristina și Cornelia-Ionela Popescu;

– Premiul II: Vîlceanu Dario Luigi, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Brănescu Oana Cristina;

– Premiul III: Bârcină Fabrițio Dominic, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Brănescu Oana Cristina și Ciurea Adriana Oana;

– Mențiune: Zaharia Georgiana Florentina, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Brănescu Oana Cristina.

3. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele pregătitoare, a I-a și a II-a:

– Premiul special: Stăicuț Daria, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Botanciu Ana;

– Premiul I: Bizoka Antonia, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Botanciu Ana;

– Premiul II: Botanciu Alessia, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Hodoiu Paula;

– Premiul III: Vodislav Tudor Răzvan, Școala Gimnazială Scoarța – coordonator Albert Mihaela;

– Mențiune: Diaconescu Ilinca, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Hodoiu Paula.

4. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele a III-a și a IV-a:

– Premiul special: Vodislav Laura Elena, Școala Gimnazială Scoarța – coordonator Albert Mihaela;

– Premiul I: Negoslav Bianca Ștefania, Școala Gimnazială Scoarța – coordonator Cornelia-Ionela Popescu;

– Premiul II: Pitea Ioan Adonis, Școala Gimnazială Scoarța – coordonator Cornelia-Ionela Popescu;

– Premiul III: Pavel Luca-Iulian, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Davițoiu Popescu Mariana;

– Mențiune: Budianu Anamaria Lorena, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Popescu Raluca Cristina.

5. La secțiunea recitare – nivel gimnazial:

– Premiul special: Holtea Izabela, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Sandu Roxana-Nicoleta;

– Premiul I: Stamatoiu Ștefania-Maria, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona Daniela;

– Premiul II: Cioroianu Antonia, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Sandu Roxana-Nicoleta;

– Premiul III: Militaru Ionuț, Școala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator Tărbău Camelia;

– Mențiune: Deaconescu Eugen, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Lungescu Ramona Daniela.

6. La secțiunea interpretare – nivel primar:

– Premiul special: Dinulescu Andrei, Școala Gimnazială Scoarța – coordonator Cornelia-Ionela Popescu;

– Premiul I: Călina Rebeca, Școala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” Târgu Cărbunești – coordonator Tărbău Camelia;

– Premiul II: Malacu Andreea Roberta, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Costoiu Raluca Elena;

– Premiul III: Ionescu Miruna, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni – coordonator Hodoiu Paula;

– Mențiune: Vodislav Irina, Școala Gimnazială Scoarța – coordonator Cornelia-Ionela Popescu.

7. La secțiunea interpretare – nivel gimnazial:

– Premiul special: Benegui Constantina Alessia, Școala Gimnazială Andreești, – coordonator Cimpoeru Elena.

– Premiul I: Pavel Alexandra Evelina, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Mureanu Alin;

– Premiul II: Cioroianu Antonia, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Mureanu Alin;

– Premiul III: Durău Andreea, Școala Gimnazială Scoarța – coordonator Cosmin Dragomirescu;

– Mențiune: Holtea Izabela, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni, coordonator Sandu Roxana Nicoleta.

Premiile au fost acordate de către Primăria Comunei Scoarța aprobate în Consiliul Local conform HCL 83/21.11.2022. Diplomele au fost înmânate premiaților, pe scenă, de către domnul primar Ion Stamatoiu, iar premiile în bani au fost date de către secretariat, părinților elevilor, pe bază de semnătură. De asemenea, menționez și implicarea Societății Comerciale Diana care a acordat tuturor concurenților câte un mic pachețel cu alimente. Subfiliala Scoarța a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, prin președintele ei, col. (rtr.) dr. Bebe Dobre, a acordat un premiu special, 250 lei, la secțiunea interpretare – nivel primar, elevei Lupu Denisa Maria, clasa a IV-a, de la Școala Gimnazială Scoarța, coordonator Popescu Cornelia-Ionela.

A fost o activitate grandioasă, cu participarea a 190 de concurenți, de la Scoarța, Târgu Cărbunești, Andreești și Albeni, pe care, marea parte a participanților, o s-o țină minte toată viața. Felicităm organizatorii pentru implicare și organizare, premiații pentru talent și mesajul transmis, concurenților pentru participare, dascălilor pentru pregătirea tuturor concurenților și părinților care au educat și însoțit copii la acest concurs. Profesoara dr. Marcela Mrejeru, Inspector Școlar General, care a asistat la o mare parte din concurs, a fost plăcut surprinsă de modul cum a fost organizat și desfășurat concursul dar și de măiestria recitărilor și interpretărilor tinerilor concurenți, felicitând-o pe doamna Alina Bobei, directoarea Școlii Gimnaziale Scoarța și mulțumind totodată și domnului primar Ion Stamatoiu pentru implicare și ajutorul acordat și Consiliului Local Scoarța pentru aprobarea banilor necesari premiilor acordate.

Felicitări tuturor celor care a făcut posibilă desfășurarea unei astfel de activități mărețe și care a umplut de bucurie inimile multor copii dar și părinți, bunici sau dascăli.

Gigi Bușe