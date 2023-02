Trai pe vătrai la UATAA Motru!

Directorul uzinei de alimentare cu apă și agent termic din Motru și șase membri ai CA-ului unității încasează la greu, în timp ce societatea stă să cadă. Respectivii huzuresc din bani publici, subvenții și înșelarea populației (legat de TVA-ul neaplicat conform legii), în timp de lucrătorii nu au echipament și arată populației că prestează în condiții specifice Evului Mediu. În mod șocant, deși se joacă cu banii, actuala conducere se victimizează de lipsa banilor, nefiind în stare să vopsească nici măcar căminele, o conductă sau punctele termice, ori să acopere cu capace zecile de cămine de printre blocuri, care pun în pericol viața cetățenilor. De altfel, aceeași conducere se vaită că nu are bani doar când este vorba de cumpărarea certificatelor de CO2, ori de realizarea unor investiții, arătând, culmea tupeului, tot către Consiliul Local și acuzând consilierii de situația deficitară a uzinei. Asta, în condițiile în care uzina nu dă dovadă de transparență și nu transmite niciun fel de situație financiară către autoritatea locală, nici lunar, nici trimestrial, nici măcar anual cum ar fi normal.

Conform ultimei adrese transmise de SC UATAA către CL Motru se arată clar că uzina a încasat în perioada de iarnă a 2021-2022, doar pe energia electrică vândută, plus bonificația, suma enormă de 26 de milioane de lei. Pe lângă acești bani, Primăria Motru a reușit, în ultimii doi ani, să aducă uzinei o subvenție de aproximativ 10 milioane de lei de la Guvern, plus, in luna decembrie, un ajutor de stat de 2,5 milioane de lei. Toți acești bani, sume considerabile, au fost risipiți la voia întâmplării, având în vedere că uzina nu a cumpărat certificate de CO2, ori au fost cumpărate foarte puține. De asemenea, din banii respectivi nu s-au făcut investiții. Și acum, după 33 de ani de la Revoluție, salariații uzinei cară țevile de la un punct termic la altul, fie cu căruța trasă de un bolid de lux, ori cu un căruț tras de trei, patru femei. Echipamentul de protecție lipsește pentru personalul uzinei, punctele termice din oraș arată ca după bombardamentul din Ucraina, în schimb salariul directorului este baban ca și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație. Această structură ”mănâncă” 1800 de lei net, pentru fiecare membru lunar, în schimb un consilier local la Motru încasează puțin peste 700 de lei.

Membrii CA-ului UATAA sunt liberali din PNL Motru ori apropiați ai partidului, mai exact: Ion Răducu-presedinte, Raicu Haralambie-membru, Matei Anton Viorel-membru, Mitrea Eugenia-membru, Uretyan Romulus si Pirvulescu Ileana-secretara CA-ului și a AGA uzinei.

Contracte cu firme de casă!

Majoritatea banilor uzinei se duc mai ales pe contracte făcute cu firme de casă, pe lucrări neconforme ori realizate în bătaie de joc, iar atunci când au probleme se plâng Consiliului Local, cel care este proprietar, organism care nu are cunoștință de angajamentele realizate, de cum se împart banii, ce sume se încasează, toate acestea fiind ținute la secret. Nu o dată, ci de mai multe ori, consilierii locali din Motru au solicitat public organelor de anchetă să facă verificări cu privire la modul defectuos de conducere al acestei unități. Nici până la această dată, de situația UATAA nu s-a autosesizat nimeni, deși vorbim de prejudicii de ordinul miliardelor și de o societate care asigura agentul termic și apă caldă pentru aproximativ 15.000 de locuitori.

A.STOICA