Tragedie în pădurea din Drăguțești – A murit în drum spre spital

Un bărbat de numai 38 de ani a murit, astăzi, în drum spre spital, după ce a fost prins sub tractorul care s-a răsturnat. Tragedia a avut loc pe un drum forestier din Drăguțești.

ISU Gorj: Am fost solicitati sa intervenim pentru salvarea unei persoane de sex masculin prinsă sub un tractor, pe un drum forestier, pe raza localitatii Dragutesti.

La fata locului s-au deplasat echipaje specializate de interventie in astfel de situatii atat din cadrul ISU Gorj, cat si din cadrul Salvamont, precum si 2 ambulante din cadrul SAJ Gorj.

Echipajele de interventie au constatat ca barbatul de 38 de ani a suferit leziuni foarte grave. Din pacate, in timp ce ambulanta il transporta la spital, barbatul a intrat in stop cardio-respirator, iar in ciuda eforturilor depuse de catre echipajul medical acesta nu a mai putut fi salvat.