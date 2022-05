Top cele mai bune laptopuri Asus

Cu sediul în Taiwan, Asus a devenit unul dintre cele mai de încredere nume în tehnologie, depășind în mod continuu concurența în gama lor vastă și largă de diferite configurații de laptop.

Dacă ești în căutarea unui laptop de ultimă generație, care nu numai că arată bine, dar îți poate îmbunătăți nu numai performanțele profesionale, ci și activitățile personale, atunci ai ajuns la locul potrivit.

În comparație cu alți producători, Asus oferă consumatorilor o gamă largă de opțiuni diferite și credem că am întocmit o listă cu unele dintre cele mai bune opțiuni pe care le oferă.

Laptop Asus ZenBook Duo

Probabil că una dintre cele mai bune oferte ale Asus, Asus ZenBook Duo va întoarce privirile cu ecranul său ScreenPad Plus. Perfect pentru designeri, editori video și ilustratori digitali, Asus ZenBook Duo extinde confortul și puterea ca niciodată. Cu o durată de viață impresionantă a bateriei, dacă ești un multi-tasker dornic de a realiza multe lucruri simultan, aceasta este o alegere fantastică.

Are o caracteristică specială, ScreenPad plus, pentru a oferi multitasking fără probleme și fără efort. Aceasta include software profesional de editare video și multe alte sarcini. Îți poți optimiza fluxul de lucru în funcție de priorități și nevoi prin ScreenPad plus pentru a fi suficient de productiv.

Laptop Asus ZenBook 13

Poate laptopul perfect pentru designerii aflați în mișcare, Asus Zenbook Book 13 scoate în evidență toate caracteristicile pe care un designer și le-ar putea dori într-un computer portabil. Este ușor, are un afișaj NanoEdge fără cadru și are o autonomie impecabilă a bateriei. Pe lângă toate acestea, Asus ZenBook 13 are și o tastatură ultra-confortabilă ZenBook 13 are și o tastatură ultra-confortabilă. În plus, touchpad-ul său funcționează și ca tastatură numerică.

Laptop Asus Chromebook Flip C436

Conceptul de laptop transformat în tabletă există pe piață de ceva vreme, iar Asus Chromebook Flip C436 este o opțiune puternică pentru oricine are nevoie de un 2-în-1. Cu un ecran viu de 1080p, acest laptop nu este doar uimitor din punct de vedere vizual, ci este și incredibil de portabil. Este cunoscut pentru performanța maximizată și rapidă datorită unității de procesare, Intel Core i3-10110U. Laptopul ușor are un afișaj Full HD cu o balama de 360 ​​de grade. Probabil că unul dintre cele mai bune Chromebook-uri disponibile astăzi, este versatil, vine cu un RAM impresionant de 8 GB și are un design general impecabil.

Asus ProArt StudioBook 15

Dacă ești un creator de conținut talentat mereu în căutarea unui laptop de înaltă calitate care să vă ajute producția, Asus ProArt StudioBook 15 este ceea ce ai nevoie. Datorită celor 32 GB de RAM și procesorului avansat Intel Core i7, vei fi mai productiv ca niciodată. În plus, StudioBook vine cu un ecran cu o rezoluție 4K pentru a face tot ceea ce faci să arate incredibil.

Laptop Asus ExpertBook B9450

Asus ExpertBook B9450 este un laptop de afaceri frumos, care are o durată de viață a bateriei care va ține toată ziua. Indiferent dacă lucrezi de acasă, trimiți e-mailuri la aeroport sau termini lucrul la o cafenea, B9450 va face ca finalizarea sarcinilor să fie o ușoară. Este portabil, are un design elegant, de calitate militară și vine cu un cititor de amprentă fiabil pentru securitate.

Laptop Asus VivoBook Flip 14

Iată un laptop Asus care îți va menține cu siguranță portofelul fericit și sănătos. Asus VivoBook Flip 14 este unul dintre cele mai bune laptopuri mid-range ale mărcii și, în ciuda prețului său accesibil, este un rival demn pentru seria XPS de la Dell și MacBook Pro de la Apple. Cu componentele sale puternice în interior, îl poți folosi și ca tabletă, adăugând versatilității pe care o poate oferi acest laptop 2-în-1.

Asus ROG Zephyrus G14

Dacă ești la fel de pasionat de jocuri pe cât lucrezi la proiecte creative, te vei îndrăgosti de ROG Zephyrus G14 de la Asus. Cu o durată de funcționare a bateriei care te va ține chiar și prin cele mai lungi raiduri, G14 este, de asemenea, dotat cu 16 GB de RAM, un afișaj captivant de 1080p și chiar are o construcție de înaltă calitate pe care gamerii – și creativii – o vor adora.