TIR-ul cu brazi a ajuns la Motru

Șapte brazi de Crăciun au fost amplasați în Motru. Primarul Morega a ales că în acest an să fie montați în oraș șapte brazi naturali cu dimensiuni cuprinse intre 10-16 metri.

Brazii au fost amplasați în cele trei parcuri din Motru, la stadionul municipal, unde sute de copii desfășoară activitate sportivă, la Catedrala Ortodoxa, la Grădiniță cu Program Prelungit dar și în fața primăriei.

Municipiul bate iar Târgu-Jiul la acest capitol

Municipiul are și un brad electronic amplasat pe aleea pietonală de pe Bulevardul a trandafirilor cu o înălțime de 6 metri.

Autoritățile iau în calcul aprinderea iluminatului festiv pe 5 decembrie începând cu orele 17.00, fiind așteptați aici copiii, părinții și bunicii.

Numărătoarea inversă va fi făcută de Adrian Nicolcea, un tânăr cu dizabilități care are nevoie de sprijin pentru înlocuirea unei proteze la picior.

Municipalitatea dar și cetățenii de buna credință s-au mobilizat în acest sens și se speră că suma necesară sa fie colectata pentru înlocuirea protezei acestui tânăr.

Primarul Morega a declarat că aceste lucruri sunt firești și normale pentru a ajuta semenii care au nevoie de ajutor comunitar.

,,Montarea brazilor în municipiu ne introduce în atmosfera sărbătorilor de iarnă. În acest an, Motru, cu resurse financiare reduse, va avea iluminat festiv și brazi în oraș și speră să fie pe placul cetățenilor”, a declarat Cosmin Morega.

