Thomas Kottas, promisiune pentru fanii gorjeni

Noul pivot al echipei CSM Târgu Jiu, Thomas Kottas, este convins că poate fi plusul de care gorjenii au nevoie pentru a obține primul succes în actuala ediție de campionat. Formația noastră are patru înfrângeri în LNBM și a avut probleme mari în defensivă în acest start de sezon. Kottas a evoluat până acum numai în Grecia și este dornic să joace și în alt campionat. Sportivul elen a dezvăluit cum a ajuns în orașul lui Brâncuși. ,,Agentul meu a luat legătura cu această echipă în urmă cu zece zile, mi-a făcut propunerea și nu am stat foarte mult pe gânduri. Am acceptat și sunt bucuros că voi rămâne aici până la finalul sezonului. Este prima oară când părăsesc Grecia, însă sunt gata să descopăr alte civilizații, un alt nivel de baschet și sunt bucuros să fac parte din echipa și familia CSM. Nu știu foarte multe despre România și Târgu-Jiu. Am vorbit cu jucători greci care au evoluat aici și mi-au spus unele lucruri. Târgu-Jiu este un oraș micuț, drăguț. Are, oarecum, aceeași cultură ca și Grecia”, a declarat Kottas. Noua achiziție a CSM-ului speră să aibă un impact pozitiv asupra jocului practicat de gorjeni. Kottas ar putea debuta pentru alb-albaștri în confruntarea de la U BT Cluj Napoca, disputată pe 18 noiembrie. ,,Este încă devreme, însă am venit aici să ajut echipa. Nu am început foarte bine și trebuie să obținem câteva victorii pentru a rămâne în prima ligă, iar, la final, toată lumea să fie mulțumită de această colaborare. Cu siguranță voi da tot ce este mai bun și voi lupta meci de meci. Le promit fanilor acest lucru”, a mai spus pivotul. Kottas are 26 de ani și măsoară 2,08 metri. Marți seara a efectuat primul antrenament alături de noii colegi.

Cătălin Pasăre