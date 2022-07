Test util pentru CSM. Gorjencele au pierdut, pe final, cu Craiova

CSM Târgu Jiu a susținut un prim meci de verificare împotriva ,,vecinei” SCM Craiova. Deși gazdele au cedat confruntarea în mitanul secund, 33-34, semnele au fost bune pentru trupa lui Liviu Andrieș, care s-a aflat la conducerea partidei o bună bucată de vreme. Gorjencele aveau chiar un avantaj confortabil la pauză, 20-14, dar ecartul a scăzut permanent în repriza secundă, când cei doi antrenori au rulat loturile avute la dispoziție.

Sabine Klimek, accidentată, și Vanessa Predescu, convocată la echipa națională, au fost absențele din tabăra gorjencelor. Pivotul Daniela Rațiu a părăsit lotul și sunt șanse extrem de mici ca fosta jucătoare a Rapidului să revină la Târgu-Jiu. Cele mai bune marcatoare ale nou-promovatei au fost Oana Maria Bucă și Angela Cioca, cu câte 6 goluri. Liviu Andrieș s-a declarat satisfăcut de cum a arătat echipa, având în vedere că fetele sale au intrat doar de câteva zile în sală pentru pregătirea specifică.

,,Cred că în prima repriză am prestat un joc destul de consistent. În repriza a doua, am luat piciorul de pe accelerație și s-a văzut acest lucru. Una peste alta, ținând cont că avem doar o săptămână în sală, putem spune că suntem mulțumiți. Am jucat cu o echipă de tradiție, care are mulți ani în Liga Florilor. Va trebui să ne apărăm foarte agresiv, cu o poartă foarte bună, ceea ce s-a văzut și în prima repriză, iar cu repunere rapidă trebuie să mergem peste adversare. Fetele conștientizează ceea ce au de făcut și trag tare la antrenamente. Acesta va fi lotul cu care vom defila în Liga Florilor, suntem mulțumiți de ceea ce am reușit să transferăm și cu o pregătire bună, și fără accidentări, cred că ne vom descurca destul de bine”, a declarat antrenorul principal al echipei.

Pivotul Ana Cătălina Ciolan crede că formația alb-albastră este pe drumul cel bun, dar gorjencele trebuie să mai reducă din inexactități.

,,A fost un meci bun, în care am făcut risipă de energie, atât noi, cât și adversarele. S-a pus mult accent pe pregătirea fizică, pe alergare. S-au înscris foarte multe goluri, ceea ce înseamnă că mai avem de lucrat pe apărare. Ne dorim să avem o apărare foarte puternică, să fim tari unu la unu, să dăm goluri cât mai ușor pe contraatac și faza a doua, și să avem un grup unit. Am avut câteva minute când nu am mai dus mingea la fel de rapid la poarta adversă și este important să reducem la minimum perioadele de joc în care facem greșeli”, a declarat experimentată jucătoare.

CSM Târgu Jiu – SCM U Craiova 33-34 (20-14)

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dhzukeva, Cristina Popovici, Elena Marica Bercu, Alina Ciuchiatu – Bianca Chiriță, Daniela Necula 3g, Alexandra Gavrilă 3g, Angela Cioca 6g, Ana Ciolan 2g, Pal Ceandani 3g, Oana Bucă 6g, Valentina Toader Trică, Cristina Boian, Katarina Pavlovic 3g, Florența Ilie 3g, Iulia Andrei, Ira Zinatullina 4g. Antrenori: Liviu Andrieș și Andrei Enache. Antrenor portari: Gore Albici.

Vineri, 29 iulie, echipa lui Andrieş va întoarce vizita formației din Bănie. Meciul este programat pentru ora 17.30. CSM Târgu Jiu va debuta în Liga Florilor, pe teren propriu, cu Dacia Mioveni. Prima partidă oficială se dispută la finalul lunii august.

Cătălin Pasăre