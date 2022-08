Termocentrala Mintia, cumpărată de un SRL, înființat în urmă cu cinci luni, subsidiara din România a unei companii irakiene!

Centrala termoelectrică Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), a fost cumpărată, vineri, 26 august a.c., de Mass Global Energy Rom SRL, parte a grupului Mass Group Holding (MGH), în cadrul unei licitații publice, pentru o sumă de peste 91 milioane de euro. ”Tranzacţia în valoare de 91.236.832 euro, exclusiv TVA este una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic românesc şi totodată una dintre cele mai mari tranzacții din insolvență din ultimii ani din România”, se arăta într-un comunicat de presă dat publicității de cărte administratorul judiciar al CEH.

Operațiunea de vânzare-cumpărare a fost intens criticată de mediul politic, în contextul în care termocentrala Mintia a fost vândută cu 91 de milioane de euro, după ce au fost investiți în retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro.

Potrivit lichidatorului judiciar, Ministerul Energiei, în calitate de acționar, a impus anumite condiții investitorului, scopul urmărit fiind acela de a a relansa producția de energie în Mintia.

Astfel, Mass Global Energy Rom SRL, firmă înființată special pentru această tranzacție, singurul ofertant prezent la licitație, are obligația ca, până la 31 decembrie 2026, să finalizeze investiția de realizare a unei capacități energetice noi cu o putere instalată de minimum 1.290 MWH, din care minimum 800 MWH în bandă pe gaz și energie regenerabilă.

„Investițiile în modernizarea şi dezvoltarea centralei Mintia în următorii ani se vor ridica la peste 1 miliard de euro şi vor include dezvoltarea capacității de producție și în același timp adaptarea la noile standarde europene pentru trecerea la producția de energie electrică din surse regenerabile și care să conducă la neutralitate climatică până în anul 2050”, a declarat Ahmad Ismail Saleh, chairman al Grupului Mass Group Holding, citat de presa de specialitate.

Trebuie spus că a fost cea de-a patra licitație de valorificare a Termocentralei Mintia, parte a CEH, intrat în procedură de insolvență la data de 14 noiembrie 2019 și este în conservare din vara anului 2021, în lipsa investițiilor necesare pentru a putea respecta prevederile Uniunii Europene de mediu.

Potrivit datelor oficiale, publicate de investigative-report.ro, firma Mass Global Energy Rom SRL este o societate cu sediul în București, înființată, în luna martie a acestui an, special pentru preluarea termocentralei Mintia de către holdingul irakian MGH, obiectul de activitate fiind ”producția de energie electrică” și are un capital social de 4,34 milioane lei, adică 1 milion de dolari.

Administratorul societății este iordanianul Saleh Ahmad Esmaeal, iar fondatorii sunt Ismail Huda Ahmed, cu domiciliul în Qatar, Doha și alți cinci iordanieni: Saleh Ahmad Esmaeal, Esmaeal Mostafa Ahmad, Abdul Ghafar Bishra Rashid, Esmaeal Mohmmod Ahmad și Esmaeal Zayneb Ahmad, toți cu domiciliul în capitala Amman.

Mass Group Holding Ltd. (MGH) a fost înființată în 1994 și este o companie irakiană înregistrată în Insulele Cayman/Marea Britanie, cu sediul central în Amman, Iordania, dar cu principalele activități în Irak. MGH este un holding important, fiind producător global de energie care deține capacități de peste 8.500 MW, are șapte companii subsidiare (4 pentru energie electrică, 2 pentru ciment și una pentru Siderurgie și oțel) cu un număr total de angajați de 2500 de angajați.

Senator PSD: Cel mai ieftin cumperi activele unei afaceri falimentate

Partidul condus de Marcel Ciolacu a acuzat decizia Ministerului Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, de a privatiza termocentrala Mintia pe o sumă cu aproape jumătate mai mică decât banii investiți în retehnologizarea acesteia.

”De neînțeles este de ce a ales ministrul această metodă de “privatizare” prin închiderea termocentralei. Cu toții știm că cel mai ieftin cumperi activele unei afaceri falimentate. Investitorii care au călcat pragul Ministerului Energiei, atunci când Termocentrala Mintia era în funcțiune, nu au fost buni, se pare că trebuia, mai întâi, încheiată retehnologizarea grupului de 235 de MW și banii românilor să fie risipiți. Oare nu se puteau accesa bani din Fondul de Modernizare pentru transformarea Termocentralei într-un proiect prietenos cu mediul? Asta în timp ce ar fi produs energie cu grupul proaspăt retehnologizat, așa ca în Germania, pănă când centrala pe gaze sau parcurile fotovoltaice ar fi fost construite. De neînțeles este de ce în plină criză energetică închizi capacități de producție fără să pui ceva nou în loc. Din păcate singurul răspuns pe care îl vom primi este că economia de piață este crudă că se întâmpla și falimente, mai ales când liberalizarea ei se produce haotic”, a scris senatorul social-democrat Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, într-o postare pe Facebook-ul partidului, cu referire la ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu.

