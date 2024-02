Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu iubit din ce mai mult de elevi

Prin proiectele implementate de către doamna manager Mariana Ghițulescu, pentru elevii de gimnaziu, cum ar fi: „JOCUL DE-A ȘCOALA… în școală” sau a „cursurilor de arta actorului ca instrument de educație” Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu devine iubit din ce mai mult de elevii gorjeni.

„JOCUL DE-A ȘCOALA… în școală” este o metodă non formală prin care elevii experimentează o parte din programa de la Limba și literatura română a claselor V-VIII. Grupuri de actori ai teatrului târgujian se deplasează în școli, unde sala de clasă devine o sală de teatru, iar elevii sunt spectatori activi. Învață de la actori, prin joc, anumite opere literare care sunt în programa școlară a clasei respective. Jocul devine un instrument de predare și învățare a operelor literare. Interesant, nu-i așa? Anul trecut actorii au fost oaspeții mai multor școli din județ, nu numai în municipiul Târgu Jiu. Activitatea continuă și în acest an, iar elevii, care au auzit sau au participat la astfel de lecții sunt nerăbdători să se întâlnească cu actorii chiar la ei în clasă. Doamna Rodica Gugu Negrescu îmi spunea sâmbătă, 10 februarie 2024, că abia așteaptă să se întâlnească în continuare cu elevi de toate vârstele pentru a duce materia școlară mai aproape de ei.

Referitor la cursurile de arta actorului ca instrument de educație începute anul trecut se continuă și anul acesta, sâmbăta. Ele sunt gratuite, se desfășoară între orele 10 – 12:20 la teatru ori la Muzeul Județean Gorj și sunt organizate pe grupe de vârstă: 6 – 7 ani, 8 – 10 ani, 11 – 14 ani și 15 – 19 ani. Fiecare grupă are 2 – 4 actori ca instructori și timp de 50 de minute pentru grupele mici, 6 – 10 ani, sau 80 de minute, grupele mari, 11 – 19 ani, îi învață pe elevi cum să scape de inhibiții, trac și emoții prin jocuri și exerciții distractive.

La aceste cursuri înscrierile se fac săptămânal, până joia, pentru sâmbăta care urmează, prin e-mail la adresa: educatie.elviragodeanu@gmail.com în care se specifică numele și prenumele copilului și grupa de vârstă.

Prin aceste activități, Mariana Ghițulescu, managerul teatrului, își propune să-i scape pe elevi de inhibiții, de trac și emoții. Instructorii sunt toți actori ai teatrului și din ce mai iubiți de elevii care participă la aceste cursuri. „În cadrul acestor cursuri ̦ se fac exerciții și jocuri pentru dezvoltarea memoriei și atenției, pentru a scăpa de inhibiții și emoție. Atelierele sunt organizate săptămânal, sâmbăta, pe grupe de vârstă și se desfășoară cu 10 până la 15 copii într-o serie, pentru că ne dorim calitate, nu cantitate și au rolul de a ajuta copiii să-și dezvolte încrederea în sine, spontaneitatea și comunicarea. Este un proiect care prinde din ce în ce mai mult la elevi”, a declarat Mariana Ghițulescu.

Sâmbătă, 10 februarie 2024, am mers cu nepoata mea Sara Gabriela Grindeanu, care este în grupa 8 – 10 ani, la Muzeul Județean Gorj unde s-au ținut cursurile. Acolo am stat de vorbă cu doamna manager, care mi-a vorbit despre proiectele dumneaei, actuale și de viitor. Am fost surprins plăcut să mă întâlnesc cu doamna profesoară de învățământ primar Hanu Delia care a venit cu fiica sa și 14 elevi din clasa a II-a de la Liceul Tehnologic „Roșia Jiu” din Fărcășești. Ne-am mai întâlnit și anul trecut, pe 25 noiembrie 2023, la Căminul Cultural „Pompiliu Marcea” din comuna Scoarța la cea de-a patra ediție a concursului de recitare poezii și interpretare cântece patriotice, „Trăiască România Dodoloață!”, dedicat Zilei Naționale a României, unde a participat la concurs cu elevi de la Liceul Tehnologic „Roșia Jiu”, acolo unde director este profesoara Liliana Bugă.

Am stat și cu dumneaei puțin de vorbă, în special despre teatru. A spus că are elevi talentați și ascultători, iar părinții o sprijină și-i sunt aproape în toate activitățile pe care le desfășoară de comun acord. Anul trecut, a participat cu acești elevi la Festivalul Național de Teatru „Niște Țărani” de la Văleni, județul Olt cu piesa „Pupăza din tei” de Ion Creangă și au obținut premiul III. Tot anul trecut, au fost gazda acțiunii „JOCUL DE-A ȘCOALA… în școală”, inițiat de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu, iar acum a venit cu 15 elevi din clasă pentru a participa și la cursul de arta actoriei.

A precizat că are peste 20 de ani de activitate educațională și am rămas plăcut impresionat de implicarea sa activă în activitățile extrașcolare și cât de mult o iubesc elevii și o apreciază părinții. La plecare, doamna Marga Beldianu i-a mulțumit pentru această acțiune și a și scris pe pagina de socializare a doamnei învățătoare următorul mesaj: „Vă mulțumim, doamna învățătoare pentru această experiență! Vă mulțumim, tuturor celor implicați în proiect! Copiii noștri astăzi au fost fericiți și entuziasmați!”.

Mă bucur să întâlnesc asemenea oameni! Felicitări tuturor!

Gigi Bușe