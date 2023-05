Taxa de însoțitor de la Spitalul Județean, majorată cu 20%

Părinții care nu vor să-şi lase copiii singuri în spital, la Târgu Jiu, trebuie să plătească 12 lei pe zi. Taxa de cazare a fost majorată de curând și este pentru însoțitorii copiilor mai mari de 3 ani.

La Târgu Jiu, taxa de cazare/însoțitor în valoare de 10 lei a fost introdusă începând cu data de 1 decembrie 2018, dar pe perioada pandemiei nu a mai fost încasată.

Pe 17 martie 2023, membrii Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au decis majorarea taxei cu 20%, aceasta ajungând la 12 lei/ziua de spitalizare. Noua taxă a fost aplicată începând cu data de 1 aprilie.

Cine plătește taxa

„Este o taxă stabilită în conformitate cu normele la contractul cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate și în conformitate cu prevederile art. 233 din Legea sănătății (Legea 95/2006) şi se referă doar la serviciile de cazare. La Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, taxa de însoțitor (taxă de cazare) este de 12 lei pe zi pentru adulții care se internează alături de pacienții copii sau pacienții adulți care au nevoie de însoțitor și care nu dețin certificat de handicap”, a precizat Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Potrivit legislației, spitalul suportă suma pentru serviciile hoteliere standard pentru însoțitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani și pentru cei ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum și pentru însoțitorii care nu au venituri sau au venituri sub nivelul salariului minim pe economie.

Iar „tariful serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul cu vârstă mai mare de 3 ani internat într-un spital public, suportat de însoţitor, nu poate depăşi dublul sumei reprezentând alocaţia pentru hrană specifică secţiei în care este internat copilul”.

La nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, nivelul alocației de hrană este de 22 de lei (regim comun, desodat etc) și 33 de lei (pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice, TBC etc).

Taxa de însoțitor se încasează la externare, în baza foilor de observație întocmite pentru aparținători, eliberându-se chitanță fiscală aferentă sumei încasate.

„În multe alte unități medicale din România, această taxă este considerabil mai mare”, a mai precizat Mihaela Țicleanu.

I.I.