Târgul Regional de Știință, astăzi, la Biblioteca Județeană Gorj

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj găzduiește astăzi, de la ora 11:00, Târgul Regional de Știință CODE Kids FEST 2023. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului ”CODE Kids – Programează viitorul comunității tale”. Participanții vor fi membrii cluburilor de coding: Cyber Power (Școala Gimnazială Ionești), The Makers Change (Școala Gimnazială Poiana), Crazy Coders (Liceul Tehnologic Turceni), Smart Kids Club (Biblioteca Orășenească ”Nicolae Diaconu” Țicleni) și Kids of Future (Biblioteca Comunală Vladimir). Invitați vor fi membrii Tea-Borgs, echipa de robotică a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu. Parteneri locali ai evenimentului sunt Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu Jiu și Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Târgu Jiu. CODE Kids este o inițiativă națională de educație IT și STEM pentru copii, implementată de Fundația Progress, cu sprijinul financiar al Romanian American Foundation și Société Générale.

I.M.