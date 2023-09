Târgujienii, somați să-și plătească facturile la apă

„În perioada 06.09.2023-08.09.2023 au fost notificate pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele asociații din nunicipiul Târgu Jiu: As. 133, As. 16 ANL, As.62 , As. 71, As. 75, As. 9, As. 29, As. 205, As.228, As. 127, As. 68, As. 15, As. 188, As. 233 si As. 14

Vă rugam să achitați facturile restante la asociație. Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează: 18.09.2023 Asociatiile: As. 133, As. 16 ANL, As.62, As. 71, As. 75; 19.09.2023 Asociatiile: As. 9, As. 29, As. 205, As. 228, As. 127; 20.09.2023 Asociatiile: As. 68, As. 15, As. 188, As. 233 si As. 14”, a anunțat conducerea Aparegio Gorj.