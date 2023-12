Târgujian prins băut la volan și fără permis

Un bărbat din municipiul Târgu Jiu s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat în trafic, de polițiștii gorjeni, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice și nefiind posesor de permis de conducere.

„La data de 17 decembrie 2023, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj au identificat în trafic un bărbat, domiciliat în orașul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 1,00 mg/litru alcool pur în aerul expirat și fără a deține permis de conducere. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj.