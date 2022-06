Târgu Jiu: Un birou din clădirea Finanțelor a luat foc

ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-unul dintre birourile cladirii in care isi desfasoara activitatea Finanțele publice.

”Incendiul a fost anuntat de catre jandarmul care isi desfasoara activitatea in punctul de control-acces.

La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale de lucru cu apa si spuma, o autospeciala pentru lucru la inaltimi si un echipaj SMURD din cadrul intitutiei noastre, echipajele de interventie constatand ca incendiul se manifesta cu degajari de fum intr-o incapere de la etajul al doilea al cladirii.

S-a intervenit rapid pentru localizarea si lichidarea incendiului.

Din fericire, nu au fost victime.

Au ars o imprimanta si in calculator.

Cauza probabila a incendiului o reprezinta o priza suprasolicitata”, a comunicat instituția.