Târgu Jiu: ”Mesagerii stării de bine”, la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu”

Unul dintre cele mai importante proiecte ale Școlii Gimnaziale ”Constantin Săvoiu”, ”Mesagerii stării de bine”, a avut deschiderea astăzi, în prezența copiilor, dascălilor, autorităților locale și a inspectorul școlar general al ISJ Gorj, Marcela Mrejeru. Este un proiect educațional de prevenire și combatere a fenomenului de violență și de bullying

Instituția coordonatoare este Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, iar parteneri de proiect sunt Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj.

Cuvântul de deschidere a fost susținut de directorul școlii, prof. dr. Corina Panduru, iar prezentarea proiectului a fost susținută de prof. consilier Elena Dan și prof.consilier Maria Davițoiu.

Asociația Arca Lex a arătat o situație îngrijorătoare în școli, prezentând numărul în creștere al violențelor în instituțiile de învățământ, dar nu au lipsit: mesajele elevilor care au vorbit despre cum văd ei starea de bine și cum ar trebui să ajungă la ea în fiecare zi, dar și o scenetă de teatru.

Iată câteva date despre proiect, argumente și scop:

Argument

În școlile românești, fenomenul de violență / bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată, pericolul venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca pe o componentă obișnuită a vieții de zi cu zi.

Programele audiovizuale cu nivel ridicat de agresivitate, filmele care au în conținutul lor violența / bullying-ul, grupul social negativ de apartenență, stilul parental inadecvat, autocunoașterea deficitară, instabilitatea emoțională, rezistența la frustrare deficitară, tulburările de adaptare și integrare sunt doar o parte din cauzele care influențează în bună măsură comportamentul agresiv / violent / de tip bullying al copiilor și adolescenților.

În România a luat amploare fenomenul de violență / bullying la vârstă tânără, care se exprimă în multiple modalități; ,,proliferarea comportamentelor extreme și extravagante; implicarea minorilor, tot mai mult, în violența familială; creșterea gradului de violență sub influența mass-media; accentuarea și multiplicarea modalităților presupuse de consumul de droguri: crește numărul consumatorilor și se extind ariile de diseminare.”( Gabriel Mugurel Dragomir- Devianța și delincvența juvenilă sub incidența mass-media). Fenomenul de violență / bullying este supus unui program educațional interdisciplinar , în care studiile / cercetările de sociologie, psihologie socială, psihopatologie și drept devin complementare.

Bull în limba engleză înseamnă taur. Bullies (în aceeaşi limbă) înseamnă agresori, iar bullying este acţiunea agresivă (verbal, acţional şi implicit emoţional), desfaşurată între două sau mai multepersoane, şi începe prin intimidarea unuia de către celălalt. Poate nu întâmplător rădăcina termenului este „taur”, cu trimitere la brutalitate – „luat în coarne”, forţa conflictuală şi comportament agresiv.

Actele de violență / bullying-ul poate să transforme școala/mediul social/mediul virtual într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să le asigure elevilor/copiilor un mediu în care să se simtă în siguranță.Odată informați, copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți, iar numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat.

Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie indiferent faţă de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o asemenea situaţie. Cadrele didactice pot să contribuie la diminuarea fenomenului fie prin activități de informare, implicare și combatere a fenomenului prin programe psihoeducaționale de educație socială și emoționala, fie prin neacceptarea și sancționarea imediată a unor astfel de comportamente. Prin programele de educație socială și emoțională (SEL- Social and Emotional Learning) elevii deprind abilități din domeniul inteligenței emoționale, abilități esențiale de viață. SEL acționează prin experiențe repetate care joacă un rol-cheie în formarea si dezvoltarea abilităților de viață.

Scopul proiectului

Proiectul educațional ,,Mesagerii Stării de bine” cuprinde activități / lecții practice de educație socială și emoțională . Elevii sunt învățați să-și recunoască și să-și eticheteze cu acuratețe emoțiile și felul în care acestea i-au determinat să acționeze. Prin intermediul lecțiilor despre empatie , elevii ar fi capabili să identifice indiciile nonverbale ale sentimentelor altcuiva. Educația socială și emoțională reunește programe de educare a caracterului, de prevenire a violenței, a agresivității, de prevenire a consumului de droguri și programe de disciplină școlară prin autocontrolul impulsurilor , în temeiul voinței și a caracterului. Prin promovarea unor metode pozitive și eficiente de educare socioemoționale a copiilor, victime sau agresori, cadre didactice sau părinți se formează și se dezvoltă abilităților socioemoțională care va determina starea de bine la nivelul clasei.

Vom reveni cu acest subiect și în ediția de luni,18 martie.