Târgu Jiu: A găsit un portofel și l-a înmânat persoanei care l-a pierdut: ”Mă bucur că am putut să ajut!”

O femeie din Târgu Jiu care și-a pierdut portofelul cu bani și multe acte a avut bucuria să și-l recupereze. Portofelul a fost găsit, ieri, de o altă doamnă, în parcarea unui supermarket din oraș. ”L am găsit și apoi am făcut anunțul pe un grup de Facebook foarte cunoscut și mare, cu mulți membri. N-am mai apucat să-l duc la poliție, fiindcă doamna care și-a pierdut portofelul a dat peste anunț și, astfel, i l-am restituit. M-am bucurat foarte tare că am putut să ajut în acest fel. Este un gest absolut normal. Mi-am dat seama ce pierdere ar fi fost pentru dumneaei, pentru orice om careș-și pierde banii și actele. Ce să vă spun, avea bani, permisul de conducere, actul de identitate, carduri. Mi-aș dori, în cazul în care mi-aș pierde portofelul, să se întâmple la fel. Să fiu ajutată, fiindcă asta înseamnă să fii om. N-aș fi vrut să apară public această întâmplare, când faci un bine, nu e nevoie să te lauzi cu asta…”, a spus Mihaela Vulpe, cu multă modestie. Numai că, întâmplarea ne-a fost adusă la cunoștință de o altă persoană apropiată situației și care a dorit ca acest frumos gest să fie cunoscut în comunitate și un exemplu demn de urmat.