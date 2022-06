Târg de carieră la Craiova și pentru studenții din Gorj

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din Craiova organizează, vineri, între orele 09.00 – 17.00, în foaierul Teatrului Naţional ,,Marin Sorescu”, cea de-a treia ediţie a Târgului de carieră Jobs4IT. Potrivit reprezentanţilor Universităţii din Craiova, la eveniment participă cele mai importante firme specializate în domeniul tehnologiei cu sedii în Craiova, Bucureşti, Târgu-Jiu, Piteşti şi Sibiu.

Cele 17 companii româneşti şi internaţionale care îşi vor prezenta oferta de locuri de muncă pentru studenţii şi absolvenţii UCV sunt: Caphyon, CERT DIGITAL, Coding School Club, Continental România, CS Group România, Empact, Endava, Forvia/Hella, Grupul QFORT / Casa Noastră, Juniper Networks România, Logiscool, Netrom Software, Operative, Pirelli, RoWeb, Sugar CRM, Syncro Soft. Acest târg care se desfăşoară din 2020, se adresează studenţilor şi absolvenţilor de la Universitatea din Craiova interesaţi de dinamica şi oportunităţile pieţei muncii din regiune şi ţară, de stagii de practică şi internship-uri. De menţionat că în luna aprilie a.c., Consiliul Judeţean Dolj a aprobat un acord de parteneriat cu Universitatea din Craiova pentru transformarea Blocului S200 din Craiova în cel mai mare parc IT din sud-vestul României, printr-un proiect de circa 25 de milioane de euro. ,,Punem bazele celui mai ambiţios proiect de infrastructură pentru afaceri al Consiliului Judeţean Dolj, în valoare de aproximativ 25 milioane de euro. Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din Craiova cuprinde responsabilităţile fiecărei instituţii şi etapele ce trebuie parcurse pentru transformarea clădirii S200 în cel mai important Parc Tehnologic Universitar IT din regiune. Prin acest protocol de colaborare, ne vom ocupa de toate demersurile legale necesare solicitării finanţării pentru reabilitarea clădirii şi dotarea acesteia, cu scopul înfiinţării unei structuri de afaceri şi specializare inteligentă”, a spus preşedinte le CJ Dolj, Vasile Dorin-Cosmin.Structura de rezistenţă a Blocului S200 din centrul Craiovei a fost finalizată în anul 1989, blocul având ca destinaţie iniţială ,,bloc de locuinţe colective cu spaţii comerciale la demisol şi parter”. După 1990, clădirea a fost abandonată, iar în 2004 Universitatea din Craiova i-a schimbat destinaţia în ,,Parc Tehnologic Universitar IT”.

A.S.