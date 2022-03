Sute de salariați din CEO, cu salariul diminuat și fără anumite sporuri!

* Cei vizați sunt salariații cu boli profesionale

În urma nor decizii luate de conducerea CE Oltenia, salariații înregistrați cu boli profesionale vor fi mutați, scriptic, pe alte posturi, nu vor mai beneficia de grupa specială și nici de anumite sporuri.

Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica, a făcut cunoscută o stare de fapt în Complexul Energetic Oltenia și anume că se face o triere a angajaților care lucrează în această companie, pe bază de istoric medical. Astfel, oamenii care au căpătat boli pe parcursul deceniilor de muncă în minerit și energie vor fi repartizați pe alte posturi iar veniturile lor vor fi diminuate.

Nicu Bunoaica: ,,Sunt oameni care mai au o lună până la pensionare și vor fi mutați la mătură, de fapt vor rămâne pe aceleași posturi dar, în hârtii, în documente, vor figura în altă parte, cu venituri mult mai mici. Vor ajunge la un salariu minim – clasa 17, vor rămâne și fără sporul de carieră și sporul de periculozitate. E strigător la cer, să le tai oamenilor aceste venituri după 30, 40 de ani de muncă. Rămân și fără grupă, toate astea pentru a ca CEO să facă economie. Nu e normal ce se întâmplă. Eu am făcut sesizări la toate instituțiile, fiindcă mutarea lor pe alte posturi trebuie făcută în baza prevederilor legale: cu acordul părților și cu semnătura unui medic de la medicina muncii. Altfel, este clar, ilegal”, a mai spus Nicu Bunoaica. Pe de altă parte, angajările dubioase curg în CEO: ,,Sunt angajate bătrâne care sunt pontate ca și cum ar munci la abzeter, dar sunt la spălătorie. Ele beneficiază de sâmbete și duminici plătite, grupă speciale, etc. Am chemat Corpul de Control al CEO, am informat ITM Gorj, toate instituțiile competente”, a mai spus Nicu Bunoaica.

