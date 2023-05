Sute de copii din nouă școli, implicați într-unul dintre cele mai frumoase proiecte din județul Gorj!

* Proiect Educațional Județean, coordonat de Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu – „NATURA E CU NOI, NOI FACEM PARTE DIN EA !”

Nu mai puțin de nouă școli din Gorj au realizat unul dintre cele mai frumoase proiecte legate de natură și tot ce înseamnă mediul înconjurător pentru noi. Sute de copii, alături de zeci de profesori, au avut fel de fel de acțiuni, iar coordonatorul acestui program a fost Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu”.

Ultima activitate din cadrul proiectului educațional a avut loc vineri, 28 aprilie. Partenerii Școlii ,,Alexandru Ștefulescu” au fost: Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu”, Școala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu”, Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae”, Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși”, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărăscu”, Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Școala Gimnazială Nr. 1 ,,George Uscătescu”, Școala Gimnazială Crușeț, la care se adaugă: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj

Consiliul Județean Gorj

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA Administrația Parcului Național Defileul Jiului R.A

A&C Thuia Garden SRL.

,,Prin acest proiect am urmărit să formăm o atitudine responsabilă și activă prin gestionarea și ocrotirea mediului înconjurător, să-i apropiem mai mult pe copii de natură și să-i determinăm să conștientizeze că aceasta este parte din noi și suntem cu toții responsabili de protecția ei.

De aceea, vineri, elevii claselor primare din toate școlile partenere au ieșit să ecologizeze perimetrul din zona școlii, să planteze flori în spațiile verzi și răsaduri de puieți de brad, expunând și afișe, desene pe această temă.

Copiii au fost încântați și s-au implicat activ în desfășurarea acțiunilor, iar noi, cadrele didactice, suntem motivate să organizăm și alte activități extrașcolare.

Proiectul a fost susținut de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj, Consiliul Județean Gorj, Agenția pentru Protecția Mediului, Regia Națională a Pădurilor Romsilva Administrația Parcului Național Defileul Jiului împreună cu Ocolul Silvic Runcu din cadrul Direcției Silvice Gorj”, a spus prof.înv.primar Ana Nicoleta Vladu.

Natura e cu noi, noi facem parte din ea!

* Creații literare și plastice

* Lucrări din materiale reciclabile

* Ecologizări și plantări

* Decorarea claselor

* Excursii în natură