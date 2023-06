Surpriză pentru Direcția Publică Motru făcută de primărie!

Joi, în jurul orelor amiezii, în Motru, a sosit cea de-a doua autocompactoare de salubrizare, nouă, marca DAF, achiziționată de primăria municipiului și care va ajunge în dotarea Direcției Publice.

Această mașină este una modernă, dotată la standardele și cerințele actuale de mediu, fiind cea de-a doua care va intra în dotarea DP în ultimul an. Investiția este de aproximativ 700 de mii de lei.

DP avea în dotare două mașini folosite pentru salubrizare cu o vechime de peste 15 ani fiecare, sute de mii de kilometri la bord. Primarul Morega ia în calcul că cele două mașini vechi să fie date, la schimb, la firmele de specialitate și, în locul lor, să fie achiziționată cea de-a treia mașină nouă cu o capacitate de 24 mc, suportând diferența de preț dacă firma de specialitate va accepta acest lucru.

De altfel, în această perioadă, Primăria Motru a realizat documentația cadastrală pentru toate platformele de gunoi din localitate și are în vedere modernizarea acestora, iar pentru anul viitor, achiziția de eurocontainere, de 1,1mc, deoarece cele existente au o vechime de peste 15 ani. Toți cei care vin acum prin Motru apreciază curățenia din acest oraș dar fără investiții în salubrizare aceste aspecte ar lăsa mult de dorit.

Pe rețelele de socializare, motrenii comentează că foștii conducători ai DP și ai primăriei nu au fost capabili să cumpere un rând de cauciucuri pentru mașinile atât de folosite, iar actualul primar, în ultimii doi ani de zile, a achiziționat utilaje de peste 2 milioane de lei.

De altfel, primăria are ambiție să achiziționeze încă două utilaje necesare comunității, anul acesta, mai exact o mașină modernă de măturat stradale, stropit și aspirat frunze dar și un buldoexcavator, ambele noi.

A.S.