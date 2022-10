Succes mare pentru CSM Târgu Jiu! Andrieș: Am câștigat împotriva unei echipe galonate

CSM Târgu Jiu a obținut a doua victorie în Liga Florilor din acest sezon. Așa cum și-au obișnuit suporterii, gorjencele au stabilit deznodământul partidei în ultimele secunde, iar de data aceasta finalul a fost unul fericit. Gazdele au trecut cu 29-28 de Măgura Cisnădie, Angela Pușcaș fiind jucătoarea care a adus punctul decisiv. Drama s-a accentuat în ultimele 5 minute ale confruntării, când sibiencele au egalat la 26 și au jucat în dubla superioritate numerică. Nu a fost însă suficient pentru ca trupa lui Alexandru Weber să se impună, iar, după șase runde, CSM Târgu Jiu a depășit în clasament o echipă europeană. În ciuda unui succes superb și meritat, antrenorul Liviu Andrieș a recunoscut că echipa sa mai are de lucrat la anumite capitole. De asemenea, opțiunile de pe bancă sunt în continuare limitate.

,,Se vede că încă nu suntem coapte, se vede o lipsă de experiență, dar acum s-a întors puțin norocul față de meciul cu Slatina. Atunci am jucat și slab, am avut și ghinion. Astăzi, am avut o primă repriză foarte bună, dar n-am reușit să gestionăm bine partea a doua. Până la urmă, când se termină totul cu bine, uiți lucrurile neplăcute. E clar că vom face o analiză a ceea ce s-a întâmplat și în repriza a doua, dar trebuie să felicităm fetele pentru determinare și atitudine. Eram convins că vom avea altă față la acest meci. În momentul când jucăm dezinvolt, fără încărcătură emoțională și psihică suntem mult mai ok. Trebuie să învățăm să jucăm sub acea presiune pentru că, și acum, pe final de joc, a fost o încărcătură destul de mare. E perfect că am câștigat împotriva unei echipe galonate a Ligii Florilor. Victoria ne bucură, ne dă moral și sunt convins că vor mai fi multe meciuri de această factură”, a declarat Andrieș. Antrenorul principal a adăugat că presiunea meciurilor din Liga Florilor nu e pentru cei slabi de înger. Totuși, suporterii au luat cu asalt Sala Sporturilor. ,,Spectatorii au trăit din nou la cote maxime. La cardiologie, vor fi nevoiți să aducă multe stenturi pentru a ni le pune nouă și spectatorilor. Suntem bucuroși că s-a terminat cu bine. Pentru a recupera punctele cu Slatina, trebuie să mai bifăm o victorie cu o echipă de top. Se vede că mai avem de muncă, dar suntem pe un drum bun și suntem bucuroși pentru cele șase puncte. Multă lume nu se aștepta și suntem fericiți pentru ceea ce reușim să facem împreună. Le mulțumim spectatorilor care sunt meci de meci alături de noi”, a mai spus Andrieș.

Cristina Boian: Vrem să evităm barajul

Extrema dreaptă a CSM-ului, Cristina Boian, s-a arătat foarte optimistă după succesul împotriva Cisnădiei. Jucătoarea noastră a declarat că spiritul de echipă le-a purtat pe gazde spre victorie și este încrezătoare că gorjencele vor reuși și alte succese de calibru. Boian vrea ca echipa să rămână în Liga Florilor fără a mai merge la baraj, acolo unde, de obicei, formațiile de eșalon superior se impun. ,,Am pregătit foarte bine acest meci și ne-am concentrat mai mult față de partida cu Slatina, când am avut foarte multe emoții, poate și o presiune mai mare. Am jucat colectiv meciul acesta și se văd roadele. Am crezut până la capăt, pentru că am reușit să ducem tot meciul calme, nu ne-am grăbit. Am gestionat un final de meci în care am rămas în patru și mă bucur pentru colegele mele. Să sperăm că o să mai reușim să facem ceva surprize. Mă bucur că am reușit să câștigăm. I-am simțit pe suporteri alături de noi, altfel jucăm cu ei în tribune. Acum, mergem încrezătoare la Zalău, pentru că nu avem ce pierde. Suntem din ce în ce mai unite, iar asta se vede și în jocul nostru. Sper să rămânem în Liga Florilor și să scăpăm și de baraj”, a mai spus Boian.

Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Alecsandra Gavrilă, cu 7 goluri. Succesul i-a fost dedicat și primarului din Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, care a fost întâmpinat în sală cu un mesaj aniversar și a primit cadouri de la cei doi reprezentanți ai secțiilor de handbal și baschet.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dhzukeva, Elena Marica Bercu – Bianca Chiriță, Oana Maria Bucă 3g, Alexandra Gavrilă 7g, Angela Pușcaș 3g, Daniela Necula, Ira Zinatullina 3g, Adrian Țăcălie, Pal Ceandani 2g, Florența Ilie, Iulia Andrei, Ana Cătălina Ciolan 2g, Cristina Boian 4g, Katarina Pavlovic 5g, Sabine Klimek. Antrenor principal: Liviu Andrieș, Antrenor secund: Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Gore Albici.

Cătălin Pasăre