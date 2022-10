Succes entuziasmant pentru UCB

Handbaliștii de la UCB Târgu Jiu au urcat pe podium după ce au învins-o și devansat-o pe formația Unirea Sânnicolau Mare, scor 32-28. După 13-13 la pauză, gazdele s-au desprins în repriza secundă, grație și a prestațiilor de excepție ale portarilor Adrian Rădulescu și Bogdan Motoi. La capătul primei părți a campionatului, universitarii au patru victorii și două eșecuri și sunt pe locul 3 în Seria C a Diviziei A. Vlad Bondoc a fost cel mai bun marcator al gorjenilor cu 8 reușite. Pentru UCB au mai punctat Manole (6), Druga (5), Mladin (4), Constantinescu (4), Ghișe (3), Mazilu (1) și Lăcătușu (1). ,,Este o victorie foarte importantă pentru noi, obținută după un meci deosebit de greu. La pauză a fost egal, dar în partea a doua a confruntării am reușit să punem o distanță între noi și adversari și să stăm cât de cât liniștiți, cu toate că jocul a fost presărat de foarte multe ratări, de ambele părți. Diferența a fost făcută și de poartă. Avem o poartă foarte bună, cred că cea mai bună din seria noastră. Ambii portari ar putea să joace chiar la Liga Națională. Ei sunt foști componenți ai Energiei, echipă de primă ligă”, a apreciat antrenorul Adrian Gorun. Principalul gorjean a vorbit și despre importanța unui succes în runda viitoare, când la Târgu-Jiu vine CS Universitatea Craiova. ,,Duminică avem un meci foarte greu, tot acasă. Este un meci care pare decisiv pentru obiectivul pe care ni l-am propus. Motivația în rândul sportivilor este mult mai bună ca în ultimii ani. Am reușit să-i capacităm din punct de vedere psihic, să-și dorească victoria. Nu există neapărat motivația financiară extrinsecă, cât motivația intrinsecă. Avem un lot de jucători compus din foarte mulți localnici, și asta se vede, pentru că joacă cu sufletul. Avem și jucători cu mare experiență, dar și foarte tineri: zece juniori”, a adăugat Gorun. UCB își propune clasarea în primele trei locuri în acest sezon.

Cătălin Pasăre