Succes de play-off pentru Gilortul

Gilortul Târgu Cărbunești a rămas pe poziția a patra în Seria 7, după ce a obținut o victorie prețioasă pe terenul codașei Aurul Brad. Gorjenii s-au impus cu 2-1, la capătul unui meci cu final palpitant. Prima repriză a fost la discreția oaspeților, care au deschis scorul în minutul 18, după un autogol al lui Robert Stoicoiu. Denis Bucur și Bogdan Dănăricu au avut alte ocazii mari, dar tabela a rămas neschimbată după primele 45 de minute. Gazdele au lovit la reluare, după un penalty destul de ușor acordat, și transformat de Iulian Tecsi. Chiar și după reușita hunedorenilor, elevii lui Mario Găman au părut mai maturi în joc, iar Ionuț Gîlcescu (74) i-a readus pe vizitatori în avantaj după o lovitură de colț. Ultimele minute au ridicat pulsul suporterilor. Același Gîlcescu putea închide meciul, dar a lovit transversala (90+1). Partida s-a încheiat cu un corner al Aurului, dar băieții lui Ioan Petcu au dat-o tot în bară. A fost al șaptelea succes al sezonului pentru Gilortul, care a acumulat 22 de puncte. În schimb, hunedorenii au rămas fără victorie în 11 etape. O altă veste bună pentru alb-albaștri a fost și revenirea lui Alex Avrămescu pe teren după mai bine de două luni.

Armata Aurul Brad – Gilortul 1-2 (0-1)

Aurul: Raț – Leucian (77′ Pașca), Stoicoiu (71′ Demian), Cristian, Trășcan – R. Filipaș (46′ Achim), Miclean, Leaha, Bostan – Tecsi (cpt 70′ Dărăban), Tuhuț. Rezerve neutilizate: Ilea – Pricop, Dumitraș, Talpaș, Bogdan. Antrenor: Ioan Petcu.

Gilortul: Oprița – Croitoru, Gheorghe, Marina, Dogaru – Oprișa (cpt), Dănăricu (87′ Boboc), Ciutică – Săulescu (87′ Avrămescu), Gîlcescu, Bucur (79′ Bărănescu). Rezerve: Iuțalîm – Istudor, Căldăraru, Pobirci, Lazăr, Cornicioiu. Antrenor: Mario Găman.

Găman: Din fericire, a ieșit așa cum ne-am dorit

Antrenorul Mario Găman a subliniat importanța succesului de la Brad. Tehnicianul a recunoscut că a avut emoții pe final, dar a apreciat că jucătorii săi și-au făcut pe deplin datoria. ,,O victorie importantă, muncită. Băieții știau că îi așteaptă o partidă dificilă. Din fericire pentru noi, au fost foarte concentrați, chiar au tras de rezultat. Am fost egalați dintr-un penalty inexistent, doar domnul arbitru a văzut acel penalty, dar mă bucur că la finalul jocului am obținut cele trei puncte. Am avut la 2-1 o ocazie imensă a lui Gîlcescu, am dat în bară. Apoi, la ultima fază de joc, au avut ei un corner la care a urcat și portarul și era să primim gol. Din fericire, a ieșit așa cum ne-am dorit și sunt mândru de acești băieți, care au arătat ca un grup unit și asta ne dă încredere pentru ceea urmează în viitor”, a spus Găman. Principalul Gilortului a declarat că dacă echipa prinde play-off-ul este o mare realizare. ,,Chiar dacă obiectivul este altul, o clasare în primele patru ar fi, din punctul meu de vedere, o performanță mare pentru că Târgu Cărbunești este un oraș mic și nu avem un grup de jucători foarte numeros. Ar fi o performanță inedită. Cred eu că dacă vineri câștigăm acasă cu Hațeg, vom face un pas important spre play-off”, a adăugat Găman.

Gilortul are, după această rundă, patru puncte avans față de Jiul Petroșani, ocupanta locului 5.